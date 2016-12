Familien ber Berlin-mistenkt overgi seg

* En trailer ble i høy fart kjørt mellom 50 og 80 meter inn i en folkemengde på et julemarked på Breitscheidsplatz i Berlin i 20-tiden mandag.

* Minst 12 personer ble drept. 48 mennesker er såret, flere av dem alvorlig.

* Politiet pågrep en mann, identifisert som 23-årige Naved B, som var mistenkt for å være føreren av traileren. Mannen er ifølge tyske myndigheter pakistansk asylsøker som kom til Tyskland 31. desember 2015 og flyttet til Berlin i februar. Han ble senere løslatt og politiet sa de hadde tatt "feil mann".

* Tysklands statsminister Angela Merkel uttalte tirsdag at hendelsen var «et terrorangrep». Senere bekreftet innenriksminister Thomas de Maizière at det ikke lenger er tvil om at hendelsen var et angrep.

* Motivet bak angrepet er fortsatt ukjent.

* En av de drepte ble funnet i lastebilen. Han er identifisert som polsk statsborger og var trailerens sjåfør før kjøretøyet angivelig ble kapret. Politiet har fastslått at han ikke kjørte bilen under angrepet.

* Lastebilen tilhørte et polsk transportfirma, ifølge firmaets eier Ariel Zurawski. Han har uttalt til TVN 24 at han i 16-tiden mandag mistet kontakten med lastebilsjåføren, som var fetteren hans.

* En tunisk mann i 20-årene er etterlyst, mistenkt for å ha stått bak terrorangrepet.