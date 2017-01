Familie på seks funnet døde: Etterforskes som drapssak

Et døgn etter at dansk politi fant seks døde personer i et hus i Ulstrup i Danmark, er det klart at saken nå etterforskes som en drapssak, skriver BT.

– Hvis kan fortsatt ikke med sikkerhet si hva som har skjedd i huset. Det skal videre etterforskning og resultatet fra obduksjonen bidra til å gi svar på. Vi etterforsker saken som en drapssak og er i full gang med å kartlegge omstendighetene, skriver Østjyllands Politi i en pressemelding.

Omfattende undersøkelser

Krimteknikere gjør fortsatt undersøkelser på stedet, og politiet kan derfor ikke si noe mer om årsaken til dødsfallene. Ifølge Ekstra Bladet er det et ektepar og deres fire barn på 3 – 16 år som er funnet døde.

Politiet betegner etterforskningen som omfattende.

– Og det vil trolig gå noen dager før vi kan gi et endelig svar på hva som har skjedd i huset.

Anders Uhrskov i politiet sier til BT at det er funn i huset som gjør at de nå omtaler det som en drapssak.

– Vi holder alle mulighetene åpne. Neste skritt er å få svar på obduksjonen, sier han, og oppfordrer folk i lokalområdet til å henvende seg til politiet dersom de har opplysninger rundt det som har skjedd.

Mistenkelige forhold

Politiet rykket ut til huset klokken 12.03 mandag, etter at de mottok melding om mistenkelige forhold på adressen. Senere meldte politiet at det ble funnet seks lik på adressen.

Flere medier meldte at brannvesenet også kom til stedet, og at alle vinduene på huset ble åpnet.

Ulstrup ligger om lag 20 kilometer sørvest for Randers.