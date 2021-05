Familie på ni drept i Gaza

Det israelske luftangrepet ble utført natt til lørdag. To kvinner og åtte barn var samlet i et hus for å feire id sammen med andre familiemedlemmer.

Det to kvinnene og sju av barna ble drept i angrepet. Seks av barna er funnet døde. De var i alderen 6 til 14 år.

Et familiemedlem sørger over de døde barna som ble gravlagt lørdag. Foto: Helsemyndighetene i Gaza

En 11-åring er meldt savnet. Det skriver den israelske avisen The Times of Israel.

Den eneste overlevende fra denne familien var en gutt på fem måneder. Også guttens far er i live, men han var ikke til stede i bygningen under angrepet.

Flere bygninger i Gaza ble rammet av israelske luftangrep i natt. Foto: MOHAMMED SALEM / Reuters

– Jeg så fire mennesker, noen av dem var barn, ble fraktet til sykehus, forteller en av naboene til huset som ble rammet.

15 andre personer skal være såret.

Talspersoner fra Hamas sier det umiddelbart ble avfyrt flere raketter mot Israel for å gjengjelde angrepet.

Raketter avfyres inne fra Gaza by mot Israel. Bildet er tatt fredag. Foto: Hatem Moussa / AP

Angriper terrormål

Den israelske forsvarskommandoen bekrefter at det ble gjennomført luftangrep mot mål på Gazastripen natt til lørdag.

Lørdag formiddag sier en talsperson fra det israelske forsvaret til NRK at de nå vil undersøke hva som skjedde under angrepet natt til lørdag.

Familien som ble drept natt til lørdag ble i dag gravlagt. Foto: MAHMUD HAMS / AFP

Utskytningsramper for raketter og to andre mål ble truffet. De omtales som terrorenheter fra Hamas, men det bekreftes ikke spesifikt hva dette innebærer.

Israelerne hevder samtidig at det er palestinernes egne raketter som tar sivile liv på Gazastripen. Dette fordi rakettene fra Hamas faller ned i bebodde områder i Gaza på grunn av funksjonsfeil.

De israelske luftangrepene mot Gaza fortsatte lørdag morgen. Foto: MOHAMMED ABED / AFP

En talsperson for den israelske overkommandoen sier i en uttalelse lørdag at Hamas bærer alt ansvar for de sivile tapene blant palestinere på Gazastripen. Det forklares med at det var Hamas som først sendte raketter mot Jerusalem tidligere denne uken.

Israel anklager også Hamas for å lagre våpen og avfyre sine raketter fra områder der det befinner seg sivile.

Israelske soldater ved grensen til Gaza. Bildet er tatt fredag. Foto: Tsafrir Abayov / AP

Minst 139 drepte

De siste tallene fra palestinske helsemyndigheter på den Hamas-kontrollerte Gazastripen viser 139 drepte. Blant dem skal det være 39 barn og 22 kvinner.

Israel har bombet 800 mål på Gazastripen siden mandag.

Over 2.000 raketter har blitt skutt mot Israel i det samme tidsrommet. Åtte mennesker, blant dem en liten gutt, har blitt drept. Over 560 er såret på israelsk side.