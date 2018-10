Falt fra 11. etasje - presidenten anklages for drap

Lokalpolitikeren Fernando Alban var medlem av byrådet i Caracas og ble i helga pågrepet, siktet for å ha vært involvert i et angivelig droneangrep mot landets president Nicolás Maduro 4. august.

Myndighetene sier han døde etter å ha falt ut av et vindu i 11. etasje i hovedkvarteret til sikkerhetstjenesten SEBIN i Venezuela.

– Da fangen ble overført til retten, oppholdt han seg i et venterom. Han kastet seg ut av vinduet der og falt. Det forårsaket hans død, opplyste innenriksminister Nestor Reverol på Twitter.

En annen versjon går ut på at Alban skal ha bedt om å få gå på badet og at det var derfra han falt fra et vindu.

DRAP: Opposisjonen kaller president Maduro en drapsmann etter at mannen som er anklaget for drapsforsøk på Maduro, er død. Foto: CARLOS GARCIA RAWLINS / Reuters

– Maduro er en drapsmann

Etter at dødsfallet ble kjent, samlet flere fra opposisjonen seg utenfor sikkerhetstjenestens hovedkvarter. Med slagord og plakater anklaget de Maduro for å være «en drapsmann».

– Det er ingen tvil om at det var et drap. Det eneste som er igjen av denne regjeringa er tortur, vold og ødeleggelse, sier opposisjonspolitiker Julio Borges i en video fra sitt eksil i Colombia.

DRONE: President Maduro har anklaget opposisjonen for å stå bak et attentatforsøk mot ham. Foto: Carlos Garcia Rawlins / Reuters

Minst 20 personer er arrestert og mistenkt for å ha vært involvert i det angivelige attentatet mot Maduro. Presidenten anklager Borges for å ha organisert attentatet med støtte fra Colombia og USA.

Tidligere presidentkandidat Henrique Capriles påpeker at de som kjente Alban vet at han aldri ville begått selvmord.

DEMONSTRASJON: Opposisjonen demonstrerer utenfor kontorene til sikkerhetstjenesten etter at det ble kjent at politikeren som er anklaget for drapsforsøket på landets president, er død. Foto: JUAN BARRETO / AFP

– Bekymringsfullt

Den amerikanske senatoren Bob Corker, formann i Senatets komité for utenriksrelasjoner, var på reise i Venezuela mandag og skal ha bedt regjeringen i landet redegjøre for omstendighetene rundt dødsfallet.

– Dette er bekymringsfullt, og regjeringen har et ansvar for å sikre at alle forstår hvordan det kunne skje, skriver han på Twitter.