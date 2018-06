Falske basestasjoner oppdaget ved Det hvite hus: Frykter politikere er overvåket

I et brev til senator Ron Wyden, opplyser USAs sikkerhetsmyndigheter at det er avdekket bruk av såkalte IMSI-fangere, falske basestasjoner som gjør det mulig å avlytte telefonsamtaler og lese tekstmeldinger, skriver Washington Post.

Undersøkelsene ble gjort av Department of Homeland Security, det amerikanske Sikkerhetsdepartementet, i fjor.

– Brevet styrker bekymringen min om at spionverktøy blir brukt mot amerikanske telefoner, sa Wyden i en uttalelse torsdag.

– Gitt opplysningene om at et overvåkingsverktøy er funnet nær Det hvite hus og andre statlige bygninger, er jeg redd utenlandske etterretningstjenester sikter seg inn på presidenten og andre toppolitikere, sa Wyden.

– Spionerer på politikere

Hvem som kan stå bak avlyttingen er ikke kjent, og Washington Post skriver at det er mulig at funnene har andre forklaringer enn overvåkning.

Samtidig støtter Sikkerhetsdepartementets funn uavhengige undersøkelser gjort over en periode på flere år, som tyder på at utenlandske etterretningstjenester bruker sofistikert teknologi for å spionere på politikere i Washington.

En talsmann for Sikkerhetsdepartementet bekrefter innholdet i Wydens brev, men ønsker ikke å kommentere innholdet nærmere, skriver The Washington Post.

Bakgrunnen for brevet er at senator Wyden har bedt amerikanske sikkerhetsmyndigheter ta grep for å sikre landets politikere mot mobilovervåkning.

Det hvite hus embetsboligen for USAs president i Washington. Ifølge Washington Post har amerikanske sikkerhetsmyndigheter oppdaget falske basestasjoner som gjør det mulig å avlytte telefonsamtaler i området rundt bygningen. Foto: YURI GRIPAS / Reuters

Vanlig etterretningsverktøy

Eksperter på sikkerhetsteknologi sier at de såkalte IMSI-fangerne, også omtalt som «Stingrays» – etter navnet på vanligste produsenten, er en grunnleggende del av verktøykassa til flere utenlandske etterretningstjenester, som for eksempel Russland og Kina.

IMSI-fangerne fungerer slik at de utgir seg for å være mobilmaster, slik at mobiltelefoner i nærheten kobler seg opp mot disse. IMSI-fangerne må fysisk befinne seg i nærheten av mobiltelefonene for å fungere, og gjør det mulig å fange opp samtaler og tekstmeldinger.

De siste årene har teknologien blitt langt mer tilgjengelig, og også private brukere kan kjøpe «Stingrays» på nettet for rundt 10.000 kroner.

FBI og CIA har konkludert med at Russland forsøkte å påvirke det amerikanske presidentvalget i 2016. Flere av president Trumps nære medarbeidere etterforskes for irregulær Russlands-kontakt. Foto: Evan Vucci / AP

Strid om falske basestasjoner i Norge

Her til lands har særlig Aftenposten rettet fokus mot politiets bruk av falske basestasjoner. Avisa skrev i januar at politiet, Politiets sikkerhetstjeneste og Nasjonal sikkerhetsmyndighet brukte falske basestasjoner i sitt arbeid 107 ganger i 2017. I 2014 oppga norske myndigheter å ha brukt teknologien én gang.

Samme år, i 2014, gjorde Aftenposten også en kartlegging, som ifølge avisa avslørte bruk av hemmelige, falske basestasjoner rundt flere sentrale bygninger i hovedstaden, deriblant Stortinget.

Etter måneder med etterforskning uttalte PST i juli 2015 at de ikke fant bevis for at falske basestasjoner faktisk hadde blitt brukt, og saken ble henlagt fra deres side.