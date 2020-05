Falsk artikkel om Sveriges koronastrategi spreier seg på nett

Historia kjem frå den aserbajdsjanske nettsida Haqqin. Den er ifølgje Centre for Democratic Integrity lese over 1,7 millionar gonger. Innlegget har òg hatt nær 280.000 kommentarar og delingar på Facebook, noko som gjer ho til ein av dei mest delte russiskspråklige artiklane om Sverige nokosinne.

Artikkelen beskriv mellom anna at svenskar generelt er av den oppfatninga at koronaviruset ikkje er ein trussel mot menneske, og at dei har «gitt opp».

Heilt ukjent

I artikkelen, som har eit bilde frå sommaren i fjor, blir det skrive at den svensken triatleten Joanna Soltysiak i eit innlegg på sosiale medium oppmodar utøvarar frå verda over til å komme til Sverige, der all sportsleg aktivitet går som normalt.

Til SVT seier Soltysiak at ho ikkje kjenner til artikkelen.

– Eg har definitivt ikkje vore i kontakt med noko medium i det heile. Det er heilt surrealistisk, skriv ho i ein e-post til SVT.

Færre tiltak

Sverige har innført langt færre restriktive tiltak enn dei fleste andre land. Helsestyresmaktene meiner informasjon og oppfordring om å halde sosial distanse er nok, noko dei har hausta kritikk for.

Berre 20 land i verda har fleire koronatilfelle enn Sverige med sine 22.317 smitta. I alt 2679 svenskar har så langt dødd av covisd19-sjukdom, ifølgje Worldometer.