Falsk annonse mot Telenor i Pakistan etter koranbrenning

Brenningen av Koranen under en demonstrasjon i Kristiansand lørdag for snart to uker siden har skapt til dels voldsomme reaksjoner i flere muslimske land.

I den pakistanske byen Karachi ble for eksempel det norske flagget satt fyr på av demonstranter.

Demonstranter i Pakistan brenner norske flagg. Dette er en respons til demonstrasjonen i Kristiansand 16. november, hvor et Sian-medlem satte fyr på koranen. Du trenger javascript for å se video. Demonstranter i Pakistan brenner norske flagg. Dette er en respons til demonstrasjonen i Kristiansand 16. november, hvor et Sian-medlem satte fyr på koranen.

Også det norske teleselskapet Telenor har fått merke reaksjonene. Sinnet retter seg ikke bare mot dem som brente muslimenes hellige bok, men også mot Norge som land og norske bedrifter.

Under emneknaggen #TelenorBoycott på nettstedet Twitter oppfordrer brukere folk til å klippe SIM-kortene sine og velge en annen leverandør.

BOIKOTT: Bilder av ødelagte SIM-kort fra Telenor brukes i en boikott-kampanje mot selskapet i kjølvannet av brenningen av Koranen i Kristiansand. Foto: Twitter-bruker

I tillegg er det spredt en falsk annonse der det hevdes at pakistanske myndigheter vil stenge Telenors nettverk og at Telenor-kunder i landet må bytte operatør innen 11. desember.

Annonsen gir inntrykk av det er det pakistanske teletilsynet som er avsenderen. Dette fikk tilsynet til å rykke ut med en pressemelding der det presiseres at annonsen er falsk.

Telenor rykket inn annonser

Kommunikasjonssjef Hanne Knudsen i Telenor Group. Foto: Telenor

– Tidligere denne uken sirkulerte det falsk informasjon i media lokalt om at den Pakistanske regulatøren skulle stenge Telenors tjenester, som har medført noe forvirring hos våre kunder, skriver kommunikasjonssjef Hanne Knudsen i Telenor i en e-post til NRK.

Hun opplyser at Telenor har fått med seg at det pakistanske teletilsynet gikk ut og avkreftet at Telenors nett skulle stenges.

– I denne sammenheng ønsket også Telenor Pakistan å informere sine kunder om den feilaktige informasjonen og hadde annonser i fem aviser i landet, skriver Knudsen.

Telenor i Pakistan har også forsøkt å stagge gemyttene på sosiale medier.

– En av Telenors viktigste verdier er å være respektfull. Mens det innebærer å respektere ytringsfrihet, betyr dette også å respektere andres religion og kultur, skriver Knudsen i e-posten.

Hun sier det er for tidlig å si om boikott-kampanjen har ført til at flere enn normalt har sagt opp sine Telenor-abonnement.

– Aktiviteten på sosiale medier ser ut til å være avtakende med hensyn til Telenor. Det er for tidlig å si noe om dette har hatt en operasjonell effekt, skriver Knudsen.