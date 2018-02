Tid igjen til oppskytning:

Raketten står nå klar på utskytningsrampe 39A ved Kennedy romfartssenter i Florida. Dette er den samme utskytningsrampen som ble brukt da den mektige Saturn V-raketten sendte mennesker til månens overflate for første gang.

Og ikke siden Saturn V-raketten i 1973 har noe så kraftig blitt gjort klar til å reise ut i rommet.

Eller blitt gjort klar til å eksplodere. Det er en stor fare for at det er akkurat det som skjer.

Det mest sannsynlige tidspunktet for eksplosjonen, er ett minutt og seks sekunder etter start. Da vil raketten ha mest luftmotstand.

KLAR TIL TEST: Falcon Heavy på utskytningsrampen. Den har en skyvekraft på nesten 2,3 millioner kilo. Det betyr også at en eksplosjon vil bli meget kraftig. Foto: AP

Tror det går bra

– Jeg føler meg superoptimistisk, sa Elon Musk til ArsTechnica i går kveld.

– Samtidig føler jeg at den optimismen ikke har grunnlag i fakta. Jeg går rundt og tror at vi har to tredelers mulighet for suksess, men i realiteten er det bare femti prosent.

Tidslinje for ferden Ekspandér faktaboks Oppskytningsvinduet er fra 19:30 norsk tid, til klokken 22:00 norsk tid.

Det normale for SpaceX, er at oppskytningen skjer det sekundet vinduet åpner seg.

00:00 27 Merlin-motorer tennes

01:06 Raketten møter mest luftmotand

02:29 To av de første trinnene slutter å fyre

02:33 De to trinnene skilles vekk fra raketten

02:50 De to trinnene begynner å bremse

03:04 Det midtre førstetrinnet slutter å fyre

03:07 Det midtre førstetrinnet skilles vekk

03:15 Det andre trinnet begynner første avfyring

03:24 De midtre førstetrinnet begynner nedbremsing

07:58 To førstetrinn lander i Florida

08:19 Det midtre førstetrinnet lander i Atlanterhavet

08:31 Det øvre trinnet avslutter første avfyring

28:22 Det øvre trinnet begynner andre avfyring

Omtrent seks timer senere gjennomføres siste avfyring. Bilen til Musk sendes ut i en bane som går mellom banen til jorden og banen til Mars.

Det er Elon Musk som startet det private romfartsselskapet SpaceX. Det gjorde han året før han var med på å starte selskapet Tesla.

Det som bekymrer Musk, er at det er mye med raketten som ikke er testet. Det er gjort utallige simuleringer, men det er bare under en ekte oppskytning det er mulig å faktisk vite hvordan raketten oppfører seg.

SKAL LANDE: Alle de tre første trinnene skal lande igjen. To ved utskytningsstedet, og den siste på en lekter i Atlanterhavet. Foto: HANDOUT / AFP

Delene kan treffe hverandre

Raketten består av tre vanlige Falcon 9 raketter som er koblet sammen. På toppen er det et vanlig øvre trinn, og en nyttelast.

– De nedre trinnene beveger mye på seg. Det som kan skje er at de beveger seg så mye at de treffer hverandre. Det er det jeg er mest redd for, sier Musk.

Kolliderer rakettdelene med hverandre, så vil det mest sannsynlig gå dårlig. Raketten er ikke mye mer enn drivstoff- og oksygentanker med en tynn metallhud utenfor.

SLIK VIL DET SE UT: Animasjonen fra SpaceX viser hvordan en vellykket oppskytning vil foregå. Du trenger javascript for å se video. SLIK VIL DET SE UT: Animasjonen fra SpaceX viser hvordan en vellykket oppskytning vil foregå.

Sender bilen sin ut i rommet

Oppskytningen er en demonstrasjon på at raketten fungerer. Det er derfor ingen betalende kunder som skal ha med seg en nyttelast.

Likevel må massen av en slik last være med. Det normale under demonstrasjonsoppskytninger, er at det plasseres metall eller betong der satellittene skal være.

Denne gangen er det sportsbilen til Elon Musk, en rød Tesla Roadster, som skal opp i rommet, eller demonteres meget hurtig.

Bak rattet sitter en dukke kledd i romdrakt. I bagasjen skal det være et håndkle, og på stereoanlegget spilles «Space Oddity» av David Bowie.