Faktasjekker Trump: Disse påstandene var feil under landsmøtetalen

Når Donald Trump snakker i rekordlange 92 minutter, så kan man regne med at det kommer uttalelser som hever mange øyenbryn. Hans landsmøtetale i Wisconsin i natt var intet unntak.

I løpet av denne tiden kom den tidligere amerikanske presidenten med en rekke bombastiske påstander om hva han utrettet under sine fire år som president.

Som vanlig har amerikanske medier ettergått en rekke av Trumps påstander under talen. Her følger et utvalg oppsiktsvekkende uttalelser fra nattens tale som har blitt faktasjekket.

«Våre motstandere arvet en verden i fred og gjorde det til en planet av krig.»

Dette er en falsk påstand, skriver CNN.

Det var mange uløste kriger og konflikter i verden da Trump forlot Det hvite hus i januar 2021.

Amerikanske tropper var fortsatt utplassert i Afghanistan og Irak. Det var borgerkriger i Syria, Jemen og Somalia, i tillegg til konflikten i Etiopias Tigray-region. Det var blant annet også konflikt mellom Israel og Hizbollah i Libanon, mellom Israel og Syria og Israel og Iran. Det var også kamper mellom Ukraina og prorussiske styrker i Ukrainas Donbas-region.

INGEN RUSSLAND-KRIG: – Under president Trump tok ikke Russland noe, sa Trump under talen sin og viste til at Russland gikk til krig mot Georgia da George Bush var president, på Krim-halvøya da Obama var president og nå mot hele Ukraina under Bidens presidentperiode. Foto: Brendan Smialowski / AFP

Stockholms internasjonale fredsforskningsinstitutt Sipri anslår ifølge CNN at det var aktive, væpnede konflikter i 51 internasjonale stater i 2020. Dette tallet var identisk i 2021, ifølge Sipri.

«Vi bekjempet IS 100 prosent i Syria og Irak. Det ble sagt det kom til å ta fem år. Vi gjorde det på et par måneder.»

Dette er ikke helt riktig, ifølge CNN.

Trump hadde sittet i presidentstolen i over to år da områdene Den islamske staten holdt ble befridd.

Trump har i en tidligere tale sagt at han regner et besøk til Irak i desember 2018 som startskuddet for operasjonen mot IS. Selv da tok det over to og en halv måned før frigjøringen var gjennomført.

Ifølge CNN så gir Trump også seg selv for mye av æren når han sier han bekjempet IS. Kurdiske styrker gjorde mye av krigingen på bakken, og det ble gjort store fremskritt mot IS under Barack Obama i 2015 og 2016.

DRO TIL IRAK: Donald Trump og kona Melania besøkte amerikanske soldater i Irak i desember 2018. Foto: Saul Loeb / AFP

«Vi hadde den beste økonomien i verdenshistorien»

Dette stemmer ikke, ifølge CBS News.

Hvis man ser på bruttonasjonalproduktet (BNP), så økte denne med rundt 2,5 prosent i snitt under Trump, viser tall fra Verdensbanken. Dette tallet ekskluderer koronaåret 2020. Tar en med 2020, så faller tallet med nesten én prosentpoeng.

BNP-veksten mellom 1962 og 1966 varierte fra 4,4 prosent til 6,66 prosent. I 1950 og 1951 varierte veksten fra 8,7 prosent til 8 prosent. Til sammenligning.

Ifølge Verdensbanken ligger den gjennomsnittlige BNP-veksten på 3,4 prosent under Biden.

«Det var ingen inflasjon da jeg var president»

Dette er feil, ifølge USA Today.

Konsumprisindeks-tall fra USAs Bureau of Labor Statistics viser at inflasjonen steg med 2,2 prosent fra februar 2017 til februar 2018. Dette var under Trump-administrasjonen.

Den høyeste inflasjonen under Trump var 2,9 prosent i både juni og juli 2018. Dette var den høyeste inflasjonen i landet på seks år.

Under koronapandemien sank imidlertid inflasjonen i USA til under 1 prosent i tre måneder mens Trump var president.

Til sammenligning lå inflasjonen på 9,1 prosent under Biden i 2022 – det høyeste tallet på fire tiår. Den høyeste inflasjonen under Barack Obama var på 3,9 prosent i september 2011.

LAV INFLASJON: Inflasjonen under Trump sin presidentperiode var lav, men langt fra ikke-eksisterende som han hevdet i natt. Foto: AFP

«Vår kriminalitet går opp, mens kriminaliteten i resten av verden går ned»

Dette er feil.

FBI-tall for 2023 viser at voldskriminaliteten i USA gikk betydelig ned, skriver CNN. De foreløpige tallene viser en nedgang på 13 prosent for drap og 6 prosent nedgang i all rapportert voldskriminalitet på landsbasis.

Mange amerikanske byer rapporterte også om kraftig nedgang i drap fra 2023 til 2024 skriver Axios.

FBI-tallene er foreløpige. Tallene er samlet inn fra lokale politidistrikter, og ikke alle har levert inn dataene sine. Men tallene viser at kriminaliteten har gått ned til en viss grad, ifølge CNN.

VIL AVSLUTTE MUREN: Rundt 2400 kilometer gjenstår før muren dekker hele grensen mellom USA og Mexico. Men ifølge Trump er denne nesten ferdigbygd. Foto: Alfredo Estrella / AFP

«Jeg vil ende immigrasjonskrisen ved å stenge våre grenser og avslutte muren. Mesteparten har jeg allerede bygd.»

Dette er ikke riktig, skriver CBS News.

Rundt 724 kilometer med mur ble bygd langs grensen til Mexico under Trump sin administrasjon. Dette tilsvarer rundt 23 prosent av den totale grensen, som er rundt 3111 kilometer lang.

Mesteparten av det som ble oppført på det 724 kilometer lange strekket var erstatning av gamle, utdaterte barrierer. Rundt 84 kilometer med helt ny mur ble bygd, ifølge tall fra den amerikanske toll- og grensemyndigheten.

Demokratenes landsmøte der delegatene skal velge hvem som skal være partiets kandidat til presidentvalget 5. november 2024 starter 19. august.

Til tross for økende press om å trekke seg, er det fremdeles ventet at sittende president Joe Biden blir partiets kandidat til å bli USAs neste president.

Så gjenstår det å se hva en faktasjekk av hans eventuelle nominasjonstale bringer med seg.