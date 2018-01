Facebook vil prioritere lokale nyheter i nyhetsstrømmen

– Lokale nyheter bygger fellesskap både pålogget og avlogget nettet, skriver Mark Zuckerberg i et innlegg på Facebook i forbindelse med den nye oppdateringen.

Han skriver videre at selskapets fokus i 2018 er å være sikre på at Facebook ikke bare er gøy, men også positivt for samfunnet.

Det sosiale mediet vil om kort tid identifisere lokale mediehus, og flytte artikler fra lokale medier høyere opp i nyhetsstrømmen, opplyser Facebook i en pressemelding.

– Lokale nyheter hjelper oss å forstå hva som betyr noe i lokalsamfunnet, og som påvirker våre liv. Folk som vet hva som skjer rundt dem er det større sjanse for at blir involvert og bidrar til å gjøre en forskjell, skriver Zuckerberg videre.

Fordelaktig for små nyhetsprodusenter

FORDEL FOR LOKALE: Ifølge mediegiganten kan små lokale nyhetsprodusenter dra fordeler av denne endringen, fordi de ofte har en leserskare konsentrert i ett område. Her er grunnlegger og Facebook-sjef Mark Zuckerberg. Foto: Stephen Lam / Reuters

I pressemeldingen skriver Facebook at den nye oppdateringen de neste ukene vil bli testet i noen amerikanske stater, før den vil bli rullet ut over flere land.

Ifølge mediegiganten kan små lokale nyhetsprodusenter dra fordeler av denne endringen, fordi de ofte har en leserskare konsentrert i ett område.

Denne måneden har Facebook varslet at de vil gjøre store endringer i folk sin nyhetsstrøm. Oppdateringer fra profesjonelle aktører skal nedprioriteres, og det skal bli mer personlige oppdateringer som for eksempel feriebilder og amatørvideoer.

Sist uke informerte selskapet om at de i tiden fremover vil prioritere nyheter av «høy kvalitet» foran nyheter fra mindre troverdige kilder.

– Det er for mye sensasjonsjag, feilaktig informasjon og polarisering i verden i dag. Sosiale medier gjør det mulig for folk å spre informasjon raskere enn før. Om vi ikke klarer å takle disse problema, ender vi opp med å forsterke de, skriv Zuckerberg.

Større oppdatering

Endringene kommer i etterkant av at nettgiganten har blitt beskyldt for å være en viktig kilde for falske nyheter. Det har blant annet blitt hevdet at Russland har brukt Facebook til å gripe inn i politikken i andre land.

I den amerikanske valgkampen i 2016, skal falsk informasjon og propaganda ha blitt spredt gjennom Facebook. Informasjonen kan ha hatt innvirkning på valgresultatet.

Disse nye endringene i nyhetsstrømmen, er forsøk på å bedre ryktet.