Facebook varsler søksmål mot Thailand

Tidligere denne måneden beordret den thailandske regjeringen at Facebook måtte begrense tilgangen til en Facebook-gruppe som er kritisk til det thailandske monarkiet, ifølge New York Times.

Den thailandske ministeren Buddhipongse Punnakanta advarte om at Facebook kunne bryte thailandsk datakriminalitets-lovgivning ved å la thailandske brukere ha tilgang til Facebook-gruppen.

– Motsier internasjonal menneskerett

Thailandske myndigheter ga Facebook frist til tirsdag. Facebook begrenset dermed tilgangen til den monarki-kritiske gruppen på mandag.

Men selskapet sier de vil be en thailandsk domstol trekke tilbake beslutningen fra den thailandske regjeringen.

– Forespørsler som denne er alvorlige, motsier internasjonale menneskerettigheter og har en begrensende effekt på folks mulighet til å uttrykke seg, sier selskapet til BBC.

ULOVLIG: Å kritisere monarkiet er ulovlig i Thailand. Straffen kan bli opp til femten år i fengsel. Foto: ASSOCIATED PRESS

Gruppen «Royalist Marketplace», som nå er blokkert for thailandske brukere, ble grunnlagt av akademiker og monarki-kritiker Pavin Chachavalpongpun. Han er for øyeblikket i selvpålagt eksil i Japan.

Demonstrasjoner i Bangkok

– Gruppen vår er en del av en demokratiseringsprosess, det er en plass for ytringsfrihet, sier Pavin til The Guardian.

Over en million brukere er medlemmer av gruppen, som fortsatt er tilgjengelig for brukere utenfor Thailand.

Beslutningen om å blokkere tilgangen til Facebook-gruppen kom etter det i flere uker har vært store protester i Thailands hovedstad Bangkok.

Flere kritikere av monarkiet har de siste dagene blitt arrestert i Thailand. Andre har tidligere forsvunnet sporløst etter å ha ytret seg kritisk om monarkiet eller militæret i hjemlandet, skriver New York Times.

TRE FINGRE I LUFTEN: Demonstrantene i Thailand holder tre fingre i luften, et symbol tatt fra den populære tenåringsboka Hunger Games. Foto: ASSOCIATED PRESS

Ønsker monarki-reform

Thailand har noen av de strengeste lovene mot majestetsfornærmelse i verden. Kritikere av det thailandske monarkiet kan ifølge BBC risikere opp til 15 år i fengsel.

Demonstrantene i Bangkok ønsker en reform av monarkiet, en ny grunnlov og at myndighetene slutter å trakassere regimekritikere, ifølge BBC.

Selv om enevelde, eller absolutt monarki, ble avskaffet som styreform i 1932, har militæret flere ganger kuppet valgene som har blitt avholdt i landet.

Statsministeren Prayuth Chan-ocha var hærsjef i Thailand sist gang det var militærkupp i 2014.

Tidligere i år skrev Reuters at Facebook godtok vietnamesiske myndigheters krav om å sensurere regimekritisk innhold på plattformen. Teknologiselskapet har tidligere også blokkert regimekritisk innhold i Singapore, ifølge The Guardian.

Facebook har høstet kritikk

Samtidig har Facebook blitt kritisert for å ikke gjøre nok for å stanse spredningen av hatefulle ytringer og falsk informasjon.

Flere Facebook-eide plattformer som WhatsApp og Instagram ble i kjølvannet av terrorangrepene i Sri Lanka i 2019 blokkert, i et forsøk fra myndighetene på å hindre spredning av falsk informasjon.

Den gangen fryktet myndighetene at det de betegnet som falsk informasjon kunne føre til vold mot minoriteter i landet.

Facebook ble også beskyldt av flere analytikere for å spre hat mot rohingyaene og bidra til «kaos» i Myanmar under krisen i 2017.

Selskapet har selv erkjent at informasjon som har vært skrevet på deres plattformer har nøret opp under voldelige opptøyer i land som Sri Lanka. De har lovet at de skal gjøre mer for å bekjempe falsk informasjon.