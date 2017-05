Facebook-moderatorer hevder de får mareritt og søvnproblemer

Tidligere denne uken publiserte The Guardian de Facebooks hemmelige retningslinjer for hva som er lov på publisere på nettstedet.

Målet med retningslinjene skal være å moderere innhold som viser vold, hatefulle ytringer, terrorisme, pornografi, rasisme eller selvskading.

– Søvnproblemer og mareritt

Rundt omkring i verden sitter ansatte i innleide modereringsselskaper og går gjennom innhold som brukerne har merket som upassende eller som fanges opp av nettstedets algoritmer.

– Du kommer på jobb klokken 9, skrur på datamaskinen og ser noens hode bli kappet av. Hver dag, hvert minutt. Det er det du ser. Hoder som kappes av, sier en tidligere ansatt i et selskap som leverer moderingstjenester til Facebook til The Guardian.

Mannen som ikke vil stå fram med navn og bilde, hevder han tjente rundt 15 dollar i timen for å fjerne terrorrelatert innhold fra nettstedet. I forkant fikk han to uker opplæring.

– Opplæringen og oppfølgingen av de ansatte var ikke god nok. Hver dag måtte folk oppsøke psykologer. Noen hadde søvnproblemer og fikk mareritt, forteller han.

– Lo for å ikke gråte

Dave Willner som tidligere jobbet for Facebook i San Francisco sa i et intervju med The Verge i fjor at han da han startet i selskapet i 2008 var han med på å utarbeide de første publiseringsreglene for nettsamfunnet.

– Vi ble bedt om å fjerne alt som gjorde at vi følte oss dårlige. Ting som gjorde at man fikk vondt i magen, sa Willner til The Verge.

Willner sier at han og kollegene noen ganger lo av jobben de gjorde, for å unngå å gråte.

– For folk utenfra kan det høres fullstendig irrasjonelt ut.

– All verdens dritt strømmer mot deg

I 2012 stod en tidligere ansatt i et marokkansk modereringsselskap fram og delte selskapets daværende retningslinjer med det amerikanske nettstedet Gawker.

Amine Derkaoui hadde jobbet tre uker for selskapet og hevdet at han fikk så lite som én dollar i timen for å fjerne støtende materiale fra Facebook.

– Og jobben i seg selv var svært opprørende. Ingen liker å se mennesker som blir kuttet opp i småbiter hver dag, sa Derkaoui til The Telegraph i etterkant av lekkasjen.

Andre moderatorer avisen snakket i Asia, Afrika og Latin-Amerika med beskrev hvordan de måtte fjerne innhold som strakte seg fra pedofili og nekrofili til halshugginger og selvmord.

– Jeg sluttet for å ikke gå fra vettet, uttalte en til avisen.

En annen beskrev det som å jobbe i kloakken.

– All verdens dritt strømmer mot deg og du må vaske det bort.

Facebook: Tilbyr støtte og veiledning

En talsperson for Facebook avviser kritikken som fremsettes i The Guardian i dag.

– Vi anerkjenner at denne jobben ofte kan være vanskelig. Derfor tilbyr vi alle moderatorene psykologisk støtte, sier talspersonen og hevder selskapet i samarbeid med psykologer har laget et oppfølgings- og treningsprogram for dem som sitter i frontlinjen og luker bort uønsket innhold, sier talspersonen og legger til at de ansatte får oppfølging og veiledning også i tiden etter de to opplæringsukene.

Kilden avisen har snakket med derimot hevder han ikke fikk slik veiledning, men at selskapet han jobbet for tilbød mindfulness-timer noen ganger i året og at man selv måtte be om rådgivning.

Facebook har flere ganger fått kritikk for å ikke raskt nok fjerne støtende innhold fra sidene sine. Blant annet ble en video av drapet på en 11 måneder gammel baby liggende 20 timer på nettsiden før det ble tatt bort.

Selskapet har i etterkant ansatt ytterligere 3000 personer for å få bukt med uønsket innhold.