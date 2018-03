Facebook legger seg flat i avisene

«Dette var et tillitsbrudd, og jeg er lei meg for at vi ikke handlet så fort som vi burde. Vi jobber nå med å forsikre oss om at dette ikke skjer igjen.»

Lesere av flere britiske og amerikanske aviser kunne bla opp til blant annet disse ordene fra Facebook-gründer Mark Zuckerberg søndag.

Uttalelsen kommer på bakgrunn av at privat informasjon fra 50 millioner Facebook-brukere ble brukt av analyseselskapet Cambridge Analytica uten samtykke.

– Zuckerberg må forklare seg i Kongressen, sier senator i etterretningskomiteen Mark Warner til den amerikanske tv-programmet Face the Nation på CBN.

Lover bedring

Cambridge Analytica skal ha brukt informasjonen fra privatbrukerne til å lage algoritmer om målrettet politisk reklame rettet mot amerikanske velgere. Selskapet arbeidet også for president Donald Trump under valgkampen i 2016.

I beklagelsen i annonsen, som var sort og hvit med den tradisjonelle blå Facebook-logoen nederst, understreket Facebook at de nå ville ta flere grep.

Hovedfokuser er å begrense dataappene som brukerne kan bruke når de logger inn på kontoen sin. I tillegg skal de undersøke hver eneste app som har hatt stor tilgang til brukerdata tidligere.

Facebook-sjef Mark Zuckerberg liker seg ikke i media, men beklaget denne uken for hendelsen med Cambridge Analytica. Foto: Eric Risberg / AP

«Jeg lover at det ikke skal skje igjen,» står det videre, til slutt signert av Zuckerberg selv, som også har blitt sterkt kritisert og innrømmet feil etter hendelsen.

Avisene som har printet annonsen er The Observer, The Sunday Times, Mail on Sunday, Sunday Mirror, Sunday Express, Sunday Telegraph, The New York Times, Washington Post og Wall Street Journal, skriver CNN.

Mener han er rett mann

Men en unnskyldning i avisene er langt ifra bra nok, mener Warner, som jobber i den amerikanske etterretningskomiteen.

– Zuckerberg må forklare hvordan de skal jobbe med oss – både for å beskytte folks privatinformasjon, og for hvordan å forhindre fremtidige lignende hendelser, sier han til CBN.

HOLDER IKKE: Senator i etterretningskomiteen Mark Warner går hardt ut mot Zuckerberg. Foto: Mark Wilson / AFP

Zuckerberg har uttalt at han er villig til å møte opp i Kongressen – med forbehold om at han er riktig person, og hvis «det er rett å gjøre».

– Han sa han ville møte hvis han var rett mann. Han er rett mann. Han kan ikke sende en ansatt, sier Warner.

Den siste uken har vært langt ifra en overskuddsuke for det herskende sosiale medier-selskapet.

Ifølge en opptelling fra Bloomberg har Facebooks samlede verdier falt med nærmere 181 milliarder dollar bare i løpet av den siste uken.

Aksjene er også sendt ned 13,9 prosent. Dette er det største fallet siden sommeren 2012, skriver CNBC.