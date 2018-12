Facebook kan ha delt dine Messenger-meldingar

Netflix og Spotify har kunne lese dine private Facebook-meldingar, og søkemotoren Bing har kunne sjå kven du har som Facebook-vener. Mens handelsnettstaden Amazon kunne få tak i ditt brukarnamn og kontaktinformasjon gjennom dine Facebook-vener.

Marknadsføring er målet

Alt dette kjem fram i interne Facebook-dokument som New York Times har fått lese. Dokumenta er på fleire hundre sider, og viser altså at Facebook i årevis har gitt persondata vidare til nokre av verdas største teknologiselskap.

Når du opprettar ein brukar på Facebook godtek du at firmaet kan bruke mykje av informasjonen dei samlar opp om deg. Mykje av informasjonen vert brukt til å skreddarsy annonsar som kan rettast inn mot deg.

Fordelen er at det kan gje deg ei betre brukaroppleving, mens baksida er at du ikkje heilt veit kven du deler all informasjonen med, og det er umogleg å vite kva informasjon du faktisk deler.

Kan ha feilinformert

Dei nye avlsøringane viser at Facebook kan ha delt meir informasjon enn det du har godkjent at du vil dele. Avsløringane gjev ei god innsikt i korleis det sosiale nettsamfunnet har tenkt om deling av persondata, og den viser også korleis Facebook kan ha feilinformert omverda.

Seinast i sommar skal Yahoo ha fått tilgang til å sjå av nyheitsveggen der venners ulike Facebook-postar hamnar. Det har i så fall skjedd fleire år etter at Facebook påstod at dei hadde slutta å dele slik informasjon.

Målet med delinga av persondataen har vore å skape gjensidig vekst hos dei ulike selskapa. Eit slikt samarbeid gjer det mogleg for selskap som Netflix og Amazon å tilpasse seg Facebook betre, samtidig som Facebook får fleire brukarar og dermed også meir annonseinntekter.

Facebook, her representert ved sjef Mark Zuckerberg, har vore i hardt vêr den siste tida. Selskapet er kritisert for dårleg behandling av brukardata. Foto: Stephen Lam / Reuters

Fleire kritiske Facebook-saker

Facebook har vore i hardt vêr den siste tida, spesielt etter at analyseselskapet Cambridge Analytica samla inn og misbrukte informasjon frå 50 millionar Facebook-brukarar.

Det har også vore fleire saker om mogleg utanlandsk påverknad på det amerikanske presidentvalet, og at Facebook då kan ha blitt brukt til å påverke veljarane.

Facebooks grunnleggjar, Mark Zuckerberg, sa i april at Facebook sine brukarar har full kontroll over alt dei deler på Facebook. Men desse avsløringane, i tillegg til samtaler med rundt 50 tidlegare tilsette i selskapet, viser at Facebook likevel har gitt enkelte selskap tilgang til brukarinformasjon trass dei tidlegare lovnadane.