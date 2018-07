Facebook har registrert 130.000 nigerianere som homofili-interesserte

Facebook har registrert 130.000 nigerianere under annonsekategorien «interesserte i homofili». Straffen for homofili i Nigeria er fengselsstraffer på opp til 14 år.

Det er Danmarks Radio som først omtalte saken.

Lokkes til hjemmeside av myndighetene

Facebooks kategorier brukes for å tilby annonsører markedsføring rettet mot spesifikke målgrupper som kan være interesserte i det de reklamerer for. For å kategorisere brukere hentes informasjon om hvilke sider brukerne har likt eller følger.

Mens denne kategoriseringen av Facebook-brukere kan være svært nyttig for annonsører som vil nå ut til interesserte brukere, åpner det også for misbruk.

Gjennom annonsesystemet har nigerianske myndigheter kunnet rette seg inn mot personer de mistenker er homofile, ved å kjøpe annonser på Facebook der de henviser til en ekstern hjemmeside.

Slik har de fått tilgang på informasjon om personer som er kategorisert som «interessert i homofili» og bor i Nigeria.

– Ekstremt uglesett

Det er et stort stigma rundt homofili i Nigeria, hvor det å ha en annen seksuell orientering enn heterofil er straffbart.

Amnesty har ved flere anledninger dokumentert at nigerianske personer har blitt arrestert, offentlig ydmyket og diskriminert på bakgrunn av sin seksuelle legning.

– Å være homofil i Nigeria er ekstremt uglesett. For eksempel driver politiet med raid mot selskaper der de tror det oppholder seg mange homofile. Disse raidene får bred dekning i media og er et ledd i en populistisk politikk mot homofile, sier generalsekretær John Peder Egenæs i Amnesty International i Norge.

Selv om homofile handlinger kan straffes med inntil 14 år fengsel, er det få som blir dømt, ifølge Egenæs.

Mener brukerne beskyttes

I et tilsvar til Danmarks Radio sier Facebooks talsperson Joe Osborne at selskapet mener de beskytter deres brukere tilstrekkelig.

– Virksomheter får ikke opplysninger om deg som kan brukes til å identifisere deg. Og du er kun inkludert (i kategoriene) på grunn av det du foretar deg på nettet, ikke din personlige karakteristikk.

Han sier at Facebooks annonsesystem er til for å gi deres brukere en bedre opplevelse på det sosiale nettverket.

– Vårt mål er å sikre at folk ser relevante og brukbare annonser. Det er bedre for våre brukere og våre annonsører. For å gjøre det lager vi annonsekategorier basert på folks interesser i forskjellige emner.

Videre sier Osborne at Facebook griper inn hvis de oppdager at noen misbruker systemet deres.

– Avhengig av overtredelsen kan vi enten fjerne annonsen, suspendere annonsøren eller rapportere annonsøren til rettsinstansene.