Facebook fjernet Trump-reklame med «nazisymbol»

«Farlige venstreradikale GJENGER løper gjennom gatene og lager kaos. De ødelegger byer og lager opptøyer – det er komplett galskap.»

Innlegget kommer fra Trump-kampanjens offisielle bruker på Facebook. De ber amerikanere stå sammen med presidenten mot den venstreradikale grupperingen, Antifa.

Hold deg oppdatert i sommer: Meld deg på ukesbrevet til NRK Nyheter

En rød trekant opp ned avslutter innlegget. Symbolet ble brukt av nazistene for å merke politiske fanger i konsentrasjonsleirer.

Nå har Facebook fjernet innlegget fordi de mener det sprer hat.

Skjermdump fra Trump-kampanjens innlegg. Den røde trekanten provoserer. Foto: Handout / AFP

– Vi tolererer ikke symboler som representerer hatefulle organisasjoner med mindre de settes i kontekst eller fordømmes, sa Nathaniel Glacier, sjefen for Facebooks sikkerhetsavdeling under en høring i Kongressen i går.

– Uansett hvor symbolet hadde vært publisert, ville vi fjernet det, sa han.

Sier Facebook tar feil

Trump-kampanjen vil ikke beklage annonsen. De sier Facebook tar feil.

– Den omvendte røde trekanten er et symbol som blir brukt av Antifa, og vi brukte den i en reklame om Antifa, skriver Tim Murtaugh i en e-post til Reuters.

Han er talsperson for Trump-kampanjen.

De siste ukene etter at George Floyd døde av politibrutalitet, har USAs president gått hardt ut mot Antifa, som han kaller en venstreekstrem terrororganisasjon.

«Skjer igjen og igjen»

Flere har reagert på innlegget:

– Nazistene brukte røde triangler til å identifisere sine politiske fanger i konsentrasjonsleirer. Å bruke det til å angripe motstandere, er svært støtende, tvitrer Jonathan Greenblatt.

Han leder organisasjonen Anti-Defamation League som kjemper mot antisemittisme og hat. Organisasjonen sier symbolet ofte brukes av hvit-makt bevegelsen i USA.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

– Rart hvordan dette skjer igjen og igjen, skriver Paul Krugman.

Krugman har vunnet Nobelprisen i økonomi og er kommentator the New York Times.

Krugman reagerer også på at Trump har valgt å legge valgkampmøte til Tulsa, der den verste massakren av svarte i USAs historie fant sted, i 1921. Trump skulle først holde valgmøte i dag, 19. juni, som er dagen USA offisielt forbød slaveriet. Etter hard kritikk, flyttet Trump møtet til 20. juni.

– Det virker som om Trump-kampanjen er full av høyreradikale og fascister som ikke klarer å styre seg, skriver Paul Krugman.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Auschwitz-minnesmerkets offisielle twitterkonto, har lagt ut et bilde av en fangedrakt med en rød omvendt trekant. De skriver at politiske fanger med den røde trekanten var den vanligste kategorien fanger i leiren i 1944.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Les også: Derfor flytter Trump omstridt Tulsa-møte

Les også: Derfor raser svarte amerikanere

Ikke første gang

Presidenten og teknologiselskapene har lenge vært uenige om hvor grensen går for ytringer på Facebook og Twitter.

De siste ukene har Twitter merket flere av Donald Trumps meldinger med advarsler. Senest i går, merket de en video presidenten la ut med «Manipulert medium».

Twitter mener Trump har publisert en manipulert video. Foto: Faksimile

Facebook har lenge fått kritikk for å ikke ta et oppgjør med hatefulle reklamer. Det er likevel ikke første gang selskapet har fjernet et innlegg fra Trump.

I 2018 fjernet de en video som advarte om en «invasjon» av migranter på vei til USA.

Ifølge NBC sier Facebooks regler at reklame verken kan inneholde «sjokkerende, sensasjonelt, respektløst eller overdreven voldsbruk».