Facebook fjerna Trump-innlegg om koronaviruset

I innlegget var det eit utdrag frå eit intervju med Trump på Fox News, der han sa at barn er «nesten immune» mot covid-19.

New York Times-journalist Davey Alba tvitrar at Facebook har stadfesta at det er det første Trump-innlegget selskapet fjernar som følgje av brot på retningslinjene mot feilinformasjon om koronaviruset.

– Fremjar feilaktige påstandar

Til NBC News seier Facebook-talsmann Andy Stone at videoen i innlegget fremjar «feilaktige påstandar om at ei gruppe menneske er immune mot covid-19, som er i strid med retningslinjene våre».

Facebook kunngjorde i juni at dei skulle byrje å merke, men ikkje fjerne, «nyheitsverdige» innlegg frå politikarar som bryt retningslinjene.

Facebook fjerna same månad ein reklame for Trumps valkamp fordi han vart vurdert til å fremje hat.

Reklamen inneheldt ein omvend trekant, eit symbol som liknar på symbolet som det tyske naziregimet brukte for å merke politiske fangar i konsentrasjonsleirar.

Facebook stempla 50.000 innlegg

Berre i april merka Facebook 50 millionar innlegg om korona-pandemien som feilinformasjon, melder NBC. Merking gjer at vesentleg færre ser og les innlegga. Feilinformasjon og konspirasjonsteoriar er framleis vanskeleg å stanse, seier selskapet.

Også FN seier det er mykje falsk informasjon om koronapandemien.

– Store mengder falsk informasjon bidrar til å svekke kampen mot koronaviruset og setter liv i fare, åtvarar FNs utviklingsprogram, UNDP. Sosiale medium og useriøse nyheitskjelder gjer sitt for å spreie frykt, stigmatisere, diskriminere og forvirre, seier UNDP.

Tidlegare i år fjerna Twitter tusenvis av innlegg med konspirasjonsteoriar. Dei varsla at rundt 150.000 Twitter-kontoar over heile verda skulle slettast.

