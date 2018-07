Facebook etterforsker nytt analysefirma for masseovervåking

Selskapet Crimson Hexagon, basert i Boston i USA, skriver på egne hjemmesider at de tilbyr «innsikt fra forbrukere», og at de har kontrakter med offentlige organer i flere land.

Ifølge BBC, sier Facebook at de nå undersøker om noen av avtalene mellom selskapet og offentlige organer kan ha blitt misbrukt med tanke på masseovervåkning.

Så langt skal Facebook ikke ha funnet bevis på at dette har skjedd, men Crimson Hexagon er utestengt fra det sosiale nettverket mens saken etterforskes.

Sitter på over én billion innlegg

Dagsavisen The Wall Street Journal skriver at Crimson Hexagon analyserer offentlige Facebook-data, for blant annet klienter i Russland med bånd til Kreml, i tillegg til flere amerikanske offentlige organer.

I mars nedla Facebook forbud mot at brukerdata kunne bli brukt under masseovervåking fra myndighetene.

I HARDT VÆR: Facebook-gründer Mark Zuckerberg var i hardt vær denne våren etter Cambride Analytica-skandalen. Selskapet har siden dette innført en rekke endringer innen personvern. Foto: Leah Millis / Reuters

Dette etter press fra flere organisasjoner, og spesielt i kjølvannet av Cambridge Analytica-skandalen som var heftig omtalt sist vinter og vår.

En talsperson fra Facebook sier at de tar anklagene om Crimson Hexagon svært alvorlig.

– Vi tillater ikke at utviklere kan bygge opp masseovervåkingssystemer gjennom informasjon fra Facebook eller Instagram, sier en talsperson fra Facebook fredag, ifølge BBC.

På hjemmesiden deres, står det også at Crimson Hexagon jobber med data som inkluderer over én billion innlegg fra blant annet Facebook, Instagram og Twitter. De hevder også å være i stand til å kunne analysere mer enn 160 millioner bilder daglig.

I tillegg til å ha jobbet med offentlige myndigheter, har selskapet også hatt avtaler med kommersielle selskaper som Adidas, Samsung og BBC.

Avviser Cambrige Analytica-sammenheng

Å samle og dele dataanalyser med selskaper, er ikke brudd på Facebooks retningslinjer.

– Folk kan dele informasjon med Facebook- og Instagram-utviklere, akkurat som de kan laste ned en app på mobilen sin, sier Ime Archibong, ansvarlig for Facebooks samarbeidspartnere.

SE VIDEO: Hvordan Facebook-data har havnet på avveie. Du trenger javascript for å se video. SE VIDEO: Hvordan Facebook-data har havnet på avveie.

Archibong forteller at utviklere har lov til å bruke offentlig informasjon til å produsere anonymiserte forbruker-innsikter i forretningssammenheng.

Området hvor Crimson Hexagon faller gjennom, er hvis brukerdataene ble utnyttet for å utvikle overvåkingsverktøy, selv om Facebook aldri har gjort rede for hvordan dette foregår i praksis.

Crimson Hexagon svarer foreløpig ikke på pressehenvendelser, men har i et blogginnlegg forsvart selskapets arbeidsmetoder - uten å nevne Facebooks etterforskning.

– Crimson Hexagon samler kun offentlig informasjon fra sosiale media som alle andre kan se, skriver teknologisjef i selskapet Chris Bringham i innlegget.

Han tar også avstand fra Cambridge Analytica-forbindelser.

– Den virkelige debatten handler ikke om en spesifikk sosiale media-analytiker, eller om et sosialt nettverk som Facebook. Det handler om videre grenser og bruk av offentlige data på nett i den moderne verden, skriver han videre.

Ifølge BBC skal Facebook og analyseselskapet møtes i løpet av de kommende dagene for å diskutere saken.