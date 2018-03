Facebook beklager sensur av ikonisk maleri

Den franske kunstneren Eugène Delacroix' mesterverk fra 1800-tallet er et godt kjent maleri for de fleste av oss. Det hyller Julirevolusjonen i Frankrike i 1830 som styrtet Charles X og innsatte Louis-Philippe som konge.

Mest prominent på maleriet er en kvinne som holder opp et vaiende fransk flagg – trikoloren – i den ene hånden og et gevær i den andre, mens hun leder folket i frihetskampen.

Begivenhetene har etterlatt sine spor, og kjolen hennes er revnet, noe som avslører de bare brystene hennes.

Blokkert etter et kvarter

Maleriet ble brukt i en nettkampanje for et teaterstykke som er satt opp i Paris, da det ble blokkert av Facebook i forrige uke.

– Et kvarter etter at reklamen ble lagt ut, ble den blokkert. Facebook ga os beskjed om at vi ikke kan vise nakenhet, sier stykkets regissør Jocelyn Fiorina til AFP.

Han la deretter ut en ny reklame med det samme maleriet der han hadde dekket brystene med et banner der det sto Sensurert av Facebook.

Det ble ikke blokkert.

Selve maleriet henger i dag på Louvre-museet i Paris og er et symbol for mange franskmenn på den franske republikken og på frihet. Foto: PASCAL ROSSIGNOL / Reuters

Fransk symbol

Facebooks blokkering av det svært populære maleriet var ekstra sårt for Fiorina og franskmenn.

Kvinnen på maleriet er ikke bare en hvilken som helst kvinne. Hun er Marianne – et nasjonalt symbol og symbolet på den franske republikken.

Fiorina prøvde også i juni i fjor å bruke maleriet i en reklame for teateret uten suksess.

Innrømmer feil

Men på søndag hadde Facebook endret oppfatning og kom med en unnskyldning for «feilen».

– Verket «Friheten fører folket» har nå sin rettmessige plass på Facebook. Vi har gitt beskjed til brukeren om at denne reklamen nå er godkjent, sier Facebooks Paris-sjef Elodie Larcis i en uttalelse.

– For å ivareta integriteten til våre tjenester går vi gjennom millioner av reklamebilder hver uke og noen ganger så gjør vi feil.