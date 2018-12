Fabrikkulykke dekket gatene med flytende sjokolade

Brannvesenet i den tyske byen Werl måtte rykke ut på jobb etter at tonnevis med sjokolade rant gjennom gatene mandag kveld, melder Reuters.

Årsaken var at en tank med flytende sjokolade fra en sjokoladefabrikk ble overfylt, og at sjokoladen dermed rant ut i gatene i Vest-Tyskland.

Den tyske avisen Soester Anzeiger rapporterte at en teknisk feil var årsaken til at tonnevis med flytende sjokolade gikk tapt, ifølge The Guardian.

Ved hjelp av spader jobbet 25 brannmenn med å bli kvitt sjokoladen fra gatene. Foto: SOCIAL MEDIA / Reuters

Etter å ha truffet den kalde bakken, hadde sjokoladen størknet på fortauet.

Politiet brukte spader og varmt vann for å fjerne sjokoladen fra asfalt, sprekker og hull, før et rengjøringsselskap tok over.

Sjokoladefabrikkens sjef, Markus Luckey, fortalte Anzeiger at fabrikken kommer til å være i drift igjen fra og med onsdag. Han er glad for at sjokoladesølet ikke skjedde nærmere jul.

– Det ville vært en katastrofe, sa han.