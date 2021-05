Russiske helsemyndigheter begynte massevaksineringen mot korona i desember i fjor.

Men likevel har bare rundt 10 prosent av de 145 millionene russere hittil blitt vaksinert.

RUSTER OPP: Særlig i Moskva har det vært en økning i antall koronasmittede den siste tiden. Her fra et midlertidig sykehus på en sportsarena tidligere i år. Foto: MAXIM SHEMETOV / Reuters

Hvert døgn blir det meldt om rundt 9000 nye smittetilfeller i hele landet, og det har vært en svak økning den siste tiden. Hovedstaden Moskva står for rundt en tredel av de nye smittede. Her har økningen vært litt større enn i landet som helhet de siste ukene.

Stor skepsis

– Antallet og prosentandelen vaksinerte i Moskva er lavere enn i andre europeiske byer, i noen tilfeller mange ganger lavere. Det er utrolig, sier borgermester Sergej Sobjanin ifølge nyhetsbyrået Reuters.

SLUTT PÅ TÅLMODIGHETEN: Borgermester Sergej Sobjanin i Moskva kommer med en sterk oppfordring til innbyggerne om å vaksinere seg. Foto: EVGENIA NOVOZHENINA / Reuters

Det er første gang en av de mest framstående russiske lederne har vært så tydelig i sin omtale av det lave tempoet i vaksinasjonsprogrammet.

Ifølge myndighetene er bare 1,3 millioner vaksinert i Moskva, der det bor mer enn 12 millioner.

Særlig i hovedstaden har vaksinen i lang tid vært lett tilgjengelig. Utover i regionene har det vært vanskeligere å få tak i den. Tidligere har det blitt meldt om problemer med å masseprodusere Sputnik-vaksinen. Men ifølge statlige medier har det begynt å bedre seg nå. Likevel er skepsisen blant russerne stor.

STOR SKEPSIS: Mange flere russere må gjøre dette dersom målet om flokkimmunitet i løpet av høsten skal bli nådd. Foto: ANTON VAGANOV / Reuters

– Vi fortsetter å bli syke og folk fortsetter å dø. Og på tross av dette, så vil ikke folk ta vaksinen, sier borgermester Sobjanin oppgitt.

Diskuterer obligatorisk vaksine

Russlands tidligere president Dmitrij Medvedev sier ifølge det statlige nyhetsbyrået RIA Novosti at det kan bli aktuelt å gjøre koronavaksinen obligatorisk.

UPOPULÆRE TANKER: Tidligere president Dmitrij Medvedev sier at det kan bli aktuelt å gjøre koronavaksinen obligatorisk. Foto: Yulia Zyryanova / AP



For med det lave vaksinasjonstempoet som er nå, vil det ta svært lang tid å oppnå flokkimmunitet.

Myndighetene har tidligere sagt at de håper å oppnå slik immunitet i løpet av høsten.

Men den målsettingen virker stadig mer urealistisk.

Et konferansesenter i St.Petersburg blir igjen tatt i bruk som et midlertidig sykehus for koronasyke.

Det ble stengt etter at smittetallene sank, men nå frykter myndighetene at en ny smittebølge er på gang.

Folkelig motstand

På gata i Moskva sier en ung kvinne til NRK at hun ikke har tatt koronavaksinen Sputnik, fordi hun er bekymret for hvordan kroppen vil reagere på den.

– Jeg er mot obligatoriske vaksiner. Hvem vet hvordan vaksinen vil påvirke kroppen om to år, sier Darja Belikova.

Darja Belikova sier til NRK i Moskva at hun er motstander av obligatoriske vaksiner. Hun er redd for hvordan en vaksine vil påvirke kroppen hennes. Foto: Jan Espen Kruse / NRK

En ung mann mener at alle må kunne velge selv, og at det ikke er riktig å gjøre vaksinen obligatorisk. Myndighetenes argument om at det er best for befolkningen å bli vaksinert, har han ikke så veldig stor sans for.

– Myndighetene har ikke alltid rett, sier Jevgenij med en latter.

Men en eldre kvinne sier at hun har tatt vaksinen.

– Jeg synes at den bør bli obligatorisk, for russerne er ikke vant til å gjøre det loven sier, hevder Rosa overfor NRK.

Andre russere sier at den russiske vaksinen kanskje ikke er testet godt nok før den ble tatt i bruk.

En del sier også at de ikke stoler på informasjonen de får fra myndighetene via de statlige nyhetskanalene.