Undersøkelsen ble gjort for tre uker siden. Det ble tatt drøyt tusen prøver. En av dem som har utarbeidet prognoser for flokkimmunitet, Tom Britton, sier til flere svenske medier at han er overrasket.

– Mine og folkehelsens prognoser kan ha vært skikkelig feil, sier matematikkprofessoren til SVT. Han sier at det har vært mye usikkerhet rundt dem.

Professor i matematisk statistikk Tom Britton Foto: Stockholms Universitet

Men han utdyper også mer om hva dette kan fortelle om sykdommen:

– Alle som smittes får kanskje ikke antistoffer. I hvert fall får de det ikke på et nivå som kan oppdages av testene, sier Britton.

Lenger vei å gå

Han synes det er dårlige nyheter for flokkimmuniteten.

– Jeg tror alle ville vært mye gladere om flere hadde utviklet antistoffer. Om all denne lidelsen hadde basert seg på at mange ble smittet, så hadde det vært bedre.

Det hadde betydd at vi ikke ville hatt en så lang vei å gå, sier han til Dagens Nyheter.

Antistoffer er viktige for å utvikle en flokkimmunitet mot koronaviruset. Her vises forskning på antistoffer ved et laboratorium i Nederland. Foto: PIROSCHKA VAN DE WOUW

Tegnell er mer optimistisk

Statsepidemiolog Anders Tegnell er mindre bekymret. Han tror ikke tallene i undersøkelsen fra Stockholm forteller alt. På pressekonferansen onsdag sa han blant annet:

– Tallene speiler korona-epidemien i uke 15. Det tar tid før kroppens immunforsvar utvikler antistoffer. Så det er ikke sju prosent nå, sier Tegnell.

Han tror at andelen folk i Stockholm med antistoffer nå er på over 20 prosent.