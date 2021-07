Ever Given forlater endelig Suez-kanalen

Det 400 meter lange og 59 meter brede konteinerskipet MV Ever Given satte seg fast i bunnen på smal og grunn del av kanalen tirsdag 23 mars.

Fordi skipet stod mer eller mindre på tvers i det smale kanalløpet, stanset all trafikk i begge retninger.

Først etter sju dager, mye arbeid og mange forsøk, klarte eksperter å få skipet løs.

Hundrevis av skip lå da i kø, på begge sider i kanalen som forbinder Middelhavet og Rødehavet, og som er en av verdens viktigste handelsrute.

Rundt 5 milliarder i erstatning

De japanske eierne av skipet og egyptiske myndigheter skal ha inngått en avtale, om at rederiet og deres forsikringsselskap betaler 550 millioner amerikanske dollar, i underkant av 5 milliarder norske kroner, i erstatning og kompensasjon til Egypt.

Dette skal dekke både tapte inntekter og kostnader til redningsarbeidet.

Egyptiske myndigheter forlangte først det dobbelte og nektet skipet å seile inntil partene var enige.

Søndag kom signalene om at en avtale var inngått og at containerskipet ville bli frigitt. Onsdag formiddag ble papirene formelt signert og skipet kunne heve ankeret.

Lederen av de egyptiske kanalmyndighetene sier ifølge nyhetsbyrået AFP at betingelsene ikke vil bli offentliggjort, men er sak mellom partene.

Ligget på møteplassen

I månedene som har gått har MV Ever Given ventet i innsjøen Great Bitter Lake, som ligger midt i Suezkanalen og som forbinder de to kanaldelene.

Onsdag morgen startet forberedelsene og ved 12-tiden kunne skipet sette kurs for Middelhavet, i følge med to slepebåter og to erfarne loser.

Venter på varer

MV Ever Given er ett av verdens største containerskip.

På dekk er rundt 18.300 containere stablet, med varer ment for en rekke europeiske land.

Rundt 80 av containerne skal til Norge, opplyste den norske agenten Greencarrier til NRK. Disse inneholdt alt fra sykler og motorer til boblebad, bildekk, vinskap og ris.

Sport1, Intersport og XXL er tre av de norske mottakerne. Spesielt sykkelleveranser fra Kina har blitt rammet.

Andre lasteskip har også blitt forsinket på grunn av stansen i Suez-kanalen, som igjen har ført til mangel på ledige containere.

10 prosent av verdens handelsleveranser går gjennom Suezkanalen. Om lag 50 skip seiler gjennom kanalen daglig, det tilsvarer 15 prosent av all internasjonal skipstrafikk, skriver nyhetsbyrået Reuters.