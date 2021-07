Evakuerte med barna gjennom vannmassene – så helikoptre dra opp omkomne

Søndag kveld er 190 bekreftet døde på grunn av uværet i Europa. Flere hundre er ikke gjort rede for, og det fryktes at dødstallet vil stige.

Familiefaren Spinghar og hans tre barn var noen av de som ble nødt til å evakuere fra hjemmet sitt nært jordskredet i Blessem.

Moren i familien Garany Raofi måtte på jobb, mens faren Spinghar Safi ble hjemme med deres tre barn Youssef (8), Sahar (14) og Younes (13).

– Jeg våknet av at faren min sa at det var vann i gatene, forteller sønnen Younes til NRK.

En stund senere banket det på døren.

– Vi ble fortalt at vi måtte evakuere og møtes ved et samlingspunkt. Der ble vi i 4–5 timer, forteller familiefaren.

Beskjeden var at de ville bli plukket opp av redningsetatene, men de visste ikke når det ville skje. I mellomtiden kunne de se at vannet rant raskere og at vannstanden steg.

Etterhvert hadde deres yngste sønn Youssef (8) vann opp til livet. Da bestemte Spinghar seg for å ta risikoen ved å starte å vasse gjennom vannmassene på egen hånd, sammen med barna.

– Vi måtte komme oss over på den andre siden av broen som var tørr. Jeg ville heller gjøre det før det var for sent. Jeg ville ikke stå i fare for å bli stående i flere timer, og risikere å miste barna som er det mest dyrebare i livet mitt, sier han.

Foto: Ali Iqbal Tahir / NRK

Moren Garany på den andre siden av broen, kunne se pasienter fra det lokale sykehuset bli stuet ut på gaten i sykesengene sine. Sykehuset begynte å fylles opp med vann, slik at nødetatene måtte prioritere det først.

– Vi gikk frem til der onkelen vår bodde. Vi gråt og var helt i sjokk, forteller 13 år gamle Younes.

På veien kunne de se tre helikoptre plukke opp omkomne fra hjemmene som var oversvømt.

– Det var sjokkerende øyeblikk. De kom heisende med tau, enten med døde eller levende mennesker, forteller Spinghar.

Fortvilet på andre siden

På den andre siden av broen var moren Garany. Hun var fortvilet, og fikk hverken kontakt med ektemannen eller barna.

Politiet fortalte henne at hun ikke kunne dra til huset hvor ektemannen og hennes tre barn befant seg.

Rød ring til venstre er familiens hus. Foto: Rhein-Erft-Kreis / AP

– Det var traumatiserende. Jeg følte meg veldig hjelpeløs. Politiet fortalte meg at de ikke kunne gjøre noe med situasjonen. Jeg kunne se i øynene deres at de også var totalt hjelpeløse. Det gjorde meg skikkelig redd, forteller Garany til NRK.

Da barna og ektemannen hadde kommet seg på den andre siden, kom moren kjørende for å møte dem.

Foto: Ali Iqbal Tahir / NRK

Familien flyttet til Blessem for to år siden og totalrenoverte hele huset. Nå ligger store deler under vann.

– Vårt hus ligger jo litt høyere til enn andre hus, og jeg håper at vi kan vende tilbake. Men for øyeblikket er huset uten strøm og vann, sier sønnen Younes.

Føler myndighetene har feilet

I de tre årene familien har bodd i Blessem har de ikke sett lignende. De har heller ikke hørt blitt advart om at hjemstedet deres kunne være et skredutsatt område.

I nabolaget deres bor flere eldre mennesker.

– Det går ikke opp for meg at så mange personer i nærheten av huset vårt er savnede, og kanskje flere av de er døde. Med det i tankene er det vanskelig å forestille seg å bo der igjen, forteller Garany fortvilet.

De har familie som har hus på skredkanten. De beskriver landsbyen Blessem som et stille og rolig sted med mange eldre. Foto: Ali Iqbal Tahir / NRK

Spinghar mener myndighetene ikke har gjort tilstrekkelig for å redusere skadeomfanget.

– Det var ingen advarsel før skredet, men et sjokk for alle. Og det er ikke normalt at det regner såpass mye som det har gjort her i juli, sier Spinghar.

Selv om huset deres ikke ble hardest rammet, er dette et traume som vil forfølge barna deres i lang tid, forteller han.

– Jeg vil gjerne spørre de ansvarlige om hvorfor de ikke informerte oss eller gjorde riktige målinger i tide. Jeg tror befolkningen er skuffet og føler at myndighetene har feilet, sier Singhar til NRK.