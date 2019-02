Evakueringsplan for dronning Elizabeth i tilfelle brexit-uro

Planene om å evakuere kongefamilien er omtalt i Sunday Times og Mail on Sunday.

– Disse evakueringsplanene har eksistert siden den kalde krigen, men er nå blitt oppfrisket med tanke på mulige sivile opptøyer som følge av en «no-deal brexit», opplyser en regjeringskilde til Sunday Times.

The Mail on Sunday skriver også at de kjenner til planer om å flytte kongefamilien, inkludert dronning Elizabeth, til et trygt sted utenfor London.

Status for brexit Ekspandér faktaboks * 23. juni 2016 stemte 51,9 prosent av britiske velgere for å melde landet ut av EU. * 29. mars 2017 utløste Storbritannia EU-traktatens artikkel 50 om utmelding. * 13. november 2018 ble Storbritannia og EU enige om en avtale. * 14. november 2018 stilte Theresa Mays regjering seg bak avtalen. * 29. januar 2019: Parlamentet krever en bedre løsning for irskegrensa, men EU avviser at avtalen kan reforhandles. * 29. mars 2019 kl. 11.00 forlater Storbritannia EU – med eller uten avtale.

Frist 29. mars

Storbritannias regjering sliter med å få parlamentarisk tøtte for en overgangsavtale med EU. 29. mars skal Storbritannia ha forlatt unionen.

Flere bedrifter har advart mot uro i befolkningen hvis importen fra EU blir hindret. I verste fall kan det bli mangel på mat og medisiner.

Dronningens årlige tale til en lokal kvinnegruppe i forrige måned ble tolket som en bønn til politikerne om å bli enige om en brexit-avtale.

I Norge har utdanningsminister Iselin Nybø frarådet studenter å dra på utveksling til Storbritannia til høsten.

EVAKUERINGSPLANER: Dronning Elizabeth og prins Philip fotografert 12. oktober 2018 etter prinsesse Eugenies bryllup. Foto: Alastair Grant / AFP

– Unødvendig panikk

Den konservative politikeren og brexit-forkjemperen Jacob Rees-Mogg mener evakueringsplanene viser en unødvendig panikk for en «no deal-brexit» hos myndighetene. Han bemerker at medlemmer av kongefamilien ble værende i London under andre verdenskrig.

Ekspolitimann Dai Davies, som tidligere hadde ansvaret for de kongeliges sikkerhet, regner imidlertid med at dronning Elizabeth flyttes ut av London hvis det kommer til opptøyer.

– Hvis det er problemer i London, vil man åpenbart evakuere kongefamilien fra de sentrale stedene, sier Davies til Sunday Times.