Evakuerer minst 40.000 mennesker på grunn av skogbrann

Flere hus og store områder har brent opp så langt.

Brannsjefen i Los Angeles sier til nyhetsbyrået AP at de ikke har kontroll på noen av brannene i området.

Brannene brøt ut sent onsdag kveld, lokal tid.

Torsdag kveld lokal tid er over 40.000 personer evakuert, ifølge AP.

Kraftig vind gjør at brannene sprer seg raskt. Vinden er ventet å bli kraftigere utover uka.

Det er ifølge flere nyhetsbyråer foreløpig ikke meldt om noen skadde personer.

Brannen herjer i Santa Clarita utenfor Los Angeles. Foto: Christian Monterrosa / AP

Nærmer seg Los Angeles

I fjellene nord for millionbyen Los Angeles herjer flere branner. De nærmer seg nå nabolagene i utkanten av byen.

Det er tusenvis av hus i området. Ifølge AP vet ikke brannvesenet enda hvor mange av husene det er som er gått tapt.

Flere huseiere skal ha forsøkt å stoppe brannene med hageslanger, uten hell.

Ifølge LA Times kommer den ekstreme varmen og tørken som har vært i området til å fortsette hele helgen.

Brannvesenet bruker helikoptre for å forsøke å få kontroll over brannene. Foto: Noah Berger / AP

Slo av strømmen i Nord-California

Californias største strømleverandør har slått av strømmen i deler av Nord-California, for å unngå at feil på strømnettet starter flere branner. Rundt en halv million mennesker står nå uten strøm i området.

De er blant annet bekymret for at vinden skal føre til at kraftlinjer faller ned, og dermed tenne på det tørre gresset i området.

Bare i nordlige deler av California har så langt et område på rundt 40 kvadratkilometer blitt berørt.

Brannvesenet har blant annet evakuert hele landsbyen Geyserville.

44 døde i skogbranner i 2018

I fjor kostet skogbrannene i California 44 mennesker livet.

De døde ble da blant annet funnet i utbrente biler og i ruinene av hus som hadde brent ned.

Ikke siden 1933 hadde så mange dødd i skogbranner i California.