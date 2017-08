Kuvøser, ventilatorer og annet utstyr ble gjort klart før de aller minste ble trillet ut av avdelingen og fraktet til et ventende fly.

Nennsomt, for ikke å skape for mye uro, flyttes de små. Legen på Driscoll barnesykehus i byen Corpus Christi sør i Texas var bekymret for at uværet kan gi en strømstans. Det vil i så fall være en risiko for de små kroppene som trenger hjelp til å puste.

Torsdag ettermiddag lokal tid, sto sykepleiere og helsepersonell klare til å følge de små passasjerene på flyreisen nordover i delstaten. Barna skal være på et sykehus i Fort Worth til uværet er forbi.

Det er ventet at orkanen vil treffe land mellom Port O'Connor og Matagorda Bay i løpet av fredagen.

Venter en meter regn

Ingen tvil om hvorfor dette vaskeriet i Corpus Christi er stengt. Her venter man på orkanen Harvey. Foto: Joe Raedle / AFP

Det nasjonale orkansenteret beskriver det som kommer som en svært kraftig orkan. Den kan nå kategori 3, noe som gjør den til den kraftigste orkanen som treffer USA siden Wilma i oktober 2005.

Det er fare for at uværet kommer til å vare i hele tre dager og meteorologer advarer om flom og store ødeleggelser. Og det er ventet så mye som opptil en meter regn.

Myndighetene frykter at de voldsomme nedbørsmengdene kommer til å isolere mange byer i det flate og lavereliggende Nueces County, sentralt i Texas. Fire av fylkene ved kysten har gitt sine beboere beskjed om at de som blir igjen ikke er garantert redning.

Det nasjonale orkansenteret advarer om at Harvey rett og slett kan være livsfarlig: