Evakuerer 70.000 etter funn av bombe fra andre verdenskrig

Bomben er av typen HC4000 og ble tirsdag funnet på en byggeplass ved Wismarer Strasse i Frankfurt, melder Reuters.

Omfattende evakuering

Også et universitet, to sykehus, og Tysklands sentralbank, Bundesbank skal evakueres for at bomben skal kunne ufarliggjøres. Dette er en av de største evakueringene i Tyskland siden andre verdenskrig.

Ifølge tysk politi utgjør ikke bomben noen fare nå, men på grunn av bombens størrelse ønsker de å gjennomføre den omfattende evakueringen.

Ikke uvanlig

Tyske medier melder at bomben fikk kallenavnet «wohnblockknacker» under krigen. Bomben er en såkalt høykapasitetsbombe som ofte ble brukt av britiske styrker til luftangrep under andre verdenskrig. Kallenavnet kommer fra bombens evne til å kunne ødelegge hele leilighetsblokker.

Det er ikke uvanlig at bomber fra krigen blir funnet i Tyskland. I desember i fjor ble over 50.000 mennesker i Augsburg evakuert da en lignende bombe ble funnet. Fram til nå var det den største evakueringen som har blitt gjennomført siden krigen.