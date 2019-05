Rundt i alle europeiske storbyer henger det plakater med smilende og mer eller mindre kjente ansikter på lyktestolper og gjerder. De ber deg høre og stemme på dem. De ber deg møte opp og gjøre din såkalte borgerplikt.

Roam like EU

Med 400 millioner potensielle stemmer er EU-valget verdens nest største demokratiske valg. Kun India er større, et land som for øvrig også gikk til valg denne uken, og som om mulig fikk enda mindre oppmerksomhet i Norge enn EU-valget.

Men Strasbourg, Brussel og Luxembourg er tross alt litt nærmere og har litt mer å si for nordmenn enn New Delhi og Kolkata.

For det er der de har vedtatt strengere klimalover, gitt deg mulighet til å betale samme mobilpriser som hjemme når du reiser på kryss og tvers i EU, men også de som har blitt kalt en prateklubb og et supperåd.

De Grønne

På en kafe i Berlin sitter Tim, han er fersk på universitetet og aldri vært i et stemmelokalet før. Nå skal han si sin hjertens mening.

Tim Niclas Dermisch 18 år

Bosted: Berlin, Tyskland

Studerer: Statsvitenskap

Parti: Die Grünen

Jeg stemmer De Grønne, fordi jeg mener klima og miljøvern er de viktigste temaene i vår tid og fordi vi virkelig trenger å tenke oss om for å sikre planeten vår for fremtiden

Jeg mener at vi trenger Europa nå, i en tid med globalisering og en tid hvor det er mange temaer vi bare kan løse sammen. Og derfor mener jeg at Europavalget er ett av de viktigste valgene i disse årene. Tim Niclas Dermisch

Og han håper flere gjør det samme.

– Jeg håper at det er mange unge som stemmer, fordi dette er viktige temaer og vi trenger unge stemmer i politikken, og vi må sørge for at de unges stemmer er med. Jeg håper at de bruker stemmeretten sin, men jeg kan ikke vite om de gjør det.

Alternativet

På et annet sted øst i Berlin, finnes det en annen tydelig stemme i dette valget, ytre høyre.

I Tyskland har de to store nisje- og fløypartiene De Grønne og Alternativ for Tyskland vind i seilene ved dette valget, og begge er spådd rekordoppslutning. En som kommer til å følge trenden er Jan Streeck (21).

– Jeg stemmer Alternativ for Tyskland fordi jeg mener det er på tide at vi får inn et parti som går sterkere inn for nasjonale interesser, for tyske interesser, for interessene til innbyggerne i dette landet, sier han.

De er nok uenig i det meste, men på et punkt er Tim og Jan enige:

– Jeg kan bare håpe på at mange unge mennesker velger å stemme i Europavalget, og at de krever et annet Europa.

Til høyre i sør

På et gatehjørne i Roma, bak mørke solbriller og under en merkelue er 21 år gamle Luci De Lernia klar på hva som er Europas rette medisin.

Luca Di Lernia, 21 år

Bor: Milano

Yrke: Kelner

Stemmer: Lega, ytre høyre



Jeg kommer til å stemme ytre-høyre for jeg tror deres ideer kommer til å revolusjonere Italia, og vi trenger et sjokk akkurat nå. Luca Di Lernia

Fremmedfrykt og innvandring har preget dette valget, spesielt i Sør- og Øst-Europa.

– Det viktigste for meg er at de løser problemene knyttet til innvandring, og det håper jeg de fikser så fort som mulig, sier Luca.

Ung velger i Italia Du trenger javascript for å se video.

Litt lenger øst og nord, i Ungarn, er også fremmedfrykten stor og engasjementet høyt.

Landet har siden migrantkrisen for fire år siden bygget høye gjerder langs grensen til Serbia, og landet har nesten ingen innvandring. Allikevel er det det temaet som engasjerer mange.

Navn Péter Röthi, 18 år

Kommer fra: Pécel, Ungarn

Utdanning: Studerer IT på videregående

Stemmer: Jobbik

Jeg kommer til å stemme på Jobbik ved EU valget fordi de kan garantere sikkerhet for Europas og Ungarns innbyggere

Jeg synes EU-valget er viktig fordi vi med dette valget kan løse den nåværende migrantkrisa. Péter Röthi

Det franske valgets kval

På den andre siden av Europa, i Frankrike, blir dette av mange sett på som en temperaturmåler for om man liker president Emmanuel Macron sin politikk eller om Marine Le Pen og hennes ytre høyre parti, Nasjonal Samling, er retningen landet skal gå.

På gata i Paris er 19 år gamle Isaure de Villers klar på hvilken retning hun vil at Frankrike skal ta.

- Et svært viktig valg Du trenger javascript for å se video.

Hun støtter landets president og frykter et mer splitta Europa.

– De som er for Europa på vise det nå, fordi vi hører neste bare fra dem som er mot, sier Isaure.

På den andre siden av kanalen er det ikke bare Atlanterhavet som skiller britene fra resten av kontinentet. Der overskygger Brexit alt.

Navn: Aengus Lynch, 20 år

Bosted: London, Storbritannia

Studerer matematikk på Universitetet i London

Parti: Liberaldemokratene



På universitetsområdet i sentrum av London kommer ikke 20 år gamle Aengus til å gi Brexitpartiet og Nigel Farage sin støtte.

– Jeg håper vi stemmer inn flere som ønsker å bli værende i EU, slik at vi kan få en ny folkeavstemning. For jeg ønsker ikke Brexit, sier Aengus.

Disse unge kommer til å stemme, men et av problemene med EU-valget er lav valgdeltagelse og lite engasjement. Ved forrige valg møtte 42 prosent opp, nå håper alle blokker, koalisjoner og partier at flere skal komme seg opp av sofaen.