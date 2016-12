Europols julekalender førte til tre pågripelser

Det europeiske politisamarbeidet innledet desember med en julekalender utenom det vanlige.

Hver dag i desember har en etterlyst kriminell gjemt seg bak lukene i kalenderen.

Europol håpet på denne måten å kunne skape oppmerksomhet om de mest ettersøkte kriminelle i Europa.

Tre pågrepet

Og kalenderstuntet har hatt effekt. I dag skriver Europol på Twitter at flere av personene som figurerte i julekalenderen er pågrepet.

– Takk til dere som har hjulpet oss med å gjøre Europa sikrere. Tre av de mest ettersøkte er allerede pågrepet i desember.

Det er ikke klart hvem de tre personene er.

– Kriminelle får ikke juleferie

I den siste luken i kalenderen dukker julenissen opp med en streng formaning til de som har vært slemme.

– Til alle kriminelle på flukt, hør på meg. Det er ingen juleferie for dere. Tiden er kommet for å gjøre det rette og overgi seg. Det er bare et spørsmål om tid før dere blir tatt, for politiet og alle europeiske borgere vil ikke slutte å lete etter dere. Det vil ikke jeg heller, sier politinissen i videoen.

Det er ingen nordmenn i julekalenderen, som advokat Marius Oscar Dietrichson i Advokatforeningen omtalte som «smakløs» da den ble lansert.

– Straffesaker skal behandles på en verdig måte og ikke bli solft som underholdning. Det er respektløst overfor ofrene og de sikta, som i flere tilfeller ikke en gang er dømt for det de blir beskyldt for, sa Dietrichson til NRK 1. desember.