Europeere slipper ut etter uker i hjemmekarantene

– Dette er den åttende uka hvor jeg ikke har vært nedi trappa engang.

Det sier Kari Çağatay på syngende Finnmarks-dialekt. Hun er født i Hammerfest, men har bodd i Istanbul i 50 år.

12. mars innførte tyrkiske myndigheter karantene for alle over 65 år, for å verne de mest sårbare fra koronasmitte. Siden da er vaktmesteren det eneste mennesket Kari Çağatay har sett. Han har handlet mat for henne.

Fikk gå ut i fire timer

Men på søndag fikk hun endelig slippe ut, riktignok bare mellom 11 og 15. Betingelsen var at de måtte gå med munnbind og holde seg i nærheten av hjemmene sine.

– Det kom beskjed fra høyeste hold, om at vi gamle over 65 år skulle få gå ut. Det var bare oss, det var merkelig.

85-åringen pakket sekk og termos. Stokken ble med i sekken, i tilfelle hun skulle trenge den. Turen gikk langs moloen, noe hun har drømt om å gjøre i to måneder.

– Jeg gikk langs sjøen og hørte måsan skrike, alt sånn som jeg liker. Det var veldig fint.

Dette bildet tok Kari Çağatay på sin første tur ut til moloen. Foto: Kari Çağatay / privat

Den eneste forstyrrelsen kom fra politiet, som ropte til seniorene i høyttalere om at de måtte spre seg og ikke gå for tett.

Tirsdag åpner frisørene og etter hvert skal kjøpesentrene åpnes.

Den pensjonerte barnevernspedagogen synes tyrkerne har håndtert koronakrisen godt.

– I dette landet må det være litt strengt. Men nå begynner de å slippe opp lite granne, så jeg tror det skal gå seg til i løpet av et par uker, sier 85-åringen.

Eldre over 65 fikk endelig lov til å gå ut. Foto: Umit Bektas / Reuters

Nattlig hårklipp i Frankrike

I dag lemper også Frankrike på de strenge tiltakene. Og noen hadde det mer travelt enn andre med å komme i gang. Ved midnatt sto frisøren Marc Mauny klar med saksen i byen Mayenne. Han fortalte til nyhetsbyrået Reuters at han hadde planer om å ta imot kunder gjennom hele natten.

Frisøren Marc Mauny hilser på den første kunden ved midnatt utenfor frisørsalongen. Foto: Reuters

– Vi aner ikke hvordan dette skal gå. Vi må være positive og vennlige, så skal vi nok komme oss gjennom dette, sier Mauny.

Nå kan franskmennene gå ut uten å ha med seg en attest fra myndighetene. De må gå med munnbind, ellers får de bot. Landet har vært hardt rammet av koronaviruset med flere enn 26.000 døde.

Mandag gjenåpnes barnehager og de laveste klassetrinnene i grunnskolen. Det samme gjelder mesteparten av landets butikker og markeder.

I Paris møter NRK Aline Coube som er på vei til jobb. Hun forteller at hun også har vært på jobb noen av dagene under nedstengningen, men i dag er første dag hun tar pendlertoget inn i sentrum av hovedstaden. Hun kjenner seg ikke helt trygg på at det er riktig å åpne nå.

Aline Coube på jernbanestasjonen i Paris. Hun er spent på hvordan det går når Frankrike nå letter på restriksjonene folk har levd under. Foto: Philip Lote / NRK

– Jeg har blandede følelser. Vi trenger fremdeles noen dager for å se hvordan dette går, sier hun.

Hun forteller at togpassasjeren stort sett var flinke til å holde sosial avstand på reisen. Hun syns heller ikke at det har vært så ille å være hjemme i disse ukene.

– Jeg fikk mer tid med familien og det hjalp til med å slå viruset tilbake, konstaterer hun.

Landets innbyggere har fått beskjed om at de som kan, fremdeles må jobbe hjemmefra. Sammenkomster med mer enn ti personer er fortsatt forbudt, i det minste fram til 1. juni. Barer og restauranter kommer tidligst til å få gjenåpne i slutten av mai, og den nasjonale unntakssituasjonen blir forlenget fram til 10. juli.

President Emmanuel Macron kom med tydelige advarsler søndag.

– Husk at viruset fremdeles er her. Vær forsiktige!

I Tyskland følger myndighetene nøye med på smittetallene over hele landet etter at de har økt i enkelte områder etter at restriksjonene ble lempet på. Lørdag åpnet restauranter og barer i enkelte områder

Lokale myndigheter i landet har sagt at de vil gjeninnføre strenge tiltak hvis smitten øker over et visst nivå.

Også Spania og Belgia åpner

I Spania kan om lag halvparten av befolkningen gå ut i dag. Restauranter får ha uteservering, men gjenåpningen skjer gradvis, og kommer til å vare ut juni, kanskje lenger.

Den spanske statsministeren advarer om at viruset ikke er borte.

– Vi må leve med viruset inntil det er funnet en vaksine, sa Pedro Sanchez.

I Spania får restauranter åpne. Her fra en kafe i Guadalajara. Foto: Sergio Perez / Reuters

Også Belgia tar et skritt tilbake til en mer normal hverdag mandag.

Selv om færre restriksjoner øker risikoen for oppblussing, må myndigheter verden takle de økonomiske konsekvensene av krisen. Det haster med å få økonomien på skinner så ikke enda flere millioner skal kastes ut i arbeidsledighet.

Fremdeles strengt i Storbritannia

Statsminister Boris Johnson har gitt britene beskjed om at det er for tidlig å åpne landet.

– Dette er ikke tiden for å oppheve nedstengningen, sa Johnson i en TV-tale søndag kveld, der han la fram planene for gjenåpning av landet.

Johnson varsler at det skal innføres et alarmsystem bestående av fem nivåer der nivå én er null virus og fem er det mest alvorlige. Storbritannia er i dag på nivå fire. Gjenåpningen er avhengig av at smittepilene peker riktig vei, sa han.

– Dersom tallene går i feil retning, vil det bli strammet til igjen, var advarselen fra statsministeren.