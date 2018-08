Europa stønner under varmebølgen

For annen dag på rad opplevde enkelte steder i Spania og Portugal temperaturer som lå like under historiske varmerekorder

Varmest denne lørdagen var det i det sørlige Portugal, med temperaturer på nesten 46 grader – bare halvannen grad lavere enn den nasjonale rekorden på 47,4 grader fra 2003.

I Sevilla, som var Europas varmeste by fredag, ble det også målt mer enn 40 grader, uten at temperaturen nærmet seg den spanske varmerekorden, som er på 47,3 grader og ble satt i fjor.

"Her er det bare en ting å gjøre", konstaterer denne turisten i tropevarmen i Lisboa. Foto: RAFAEL MARCHANTE / Reuters

– Vifter og vann

Turister NRK møter i Sevilla vil droppe sightseeingen og holde seg innendørs eller ved et basseng. Andre prøver å få med seg noen av severdighetene, selv om det blir mange pauser.

– Det er varmt. Altfor varmt. Vi har kjøpt disse viftene for å kjøle oss ned, vi trenger dem virkelig, sier Natasja Levicar fra Belgia og forsøker å vifte den varme luften en smule kald.

– Og vann, vi trenger masse vann. Det er altfor varmt her, legger reisefølget Nicole Delobel til.

Hun sier de var klar over at det kan bli svært varmt i Sevilla på sommeren da de bestilte reisen.

– Men ikke så varmt som det er nå, sier Delobel.

Natasja Levicar og Nicole Delobel kommer fra Belgia og hadde tenkt «å se» Sevilla. Nå blir det like mange kjølige kafebesøk som severdigheter. Foto: Stig Jaarvik / NRK

Tre dødsofre

Tre personer har dødd av heteslag i Sør-Europa de siste dagene – alle i Spania. Den første som omkom var en veiarbeider i Murcia, som døde torsdag.

Fredag døde en mann i 70-årene, og i dag melder flere medier at en mann i Barcelona døde av heteslag.

Myndigheter over store deler av Europa går nå ut med advarsler til sine befolkninger om å unngå overoppheting og å drikke mye vann.

Sykehusene i Spania og Portugal melder om stor pågang av pasienter som har fått solstikk og andre varmerelaterte sykdommer.

Varmebølgen i Europa er en tung tid for mange eldre og syke, og sykehusene melder om uvanlig stor pågang. Foto: YVES HERMAN / Reuters

Vannflasker til turister i Roma

Også i Italia har det vært svært varmt de siste dagene, blant annet i de mest populære feriebyene Roma, Venezia og Firenze.

I hovedstaden har myndighetene begynt å dele ut gratis vannflasker ved turistattraksjonen Colosseum for å holde de besøkende nedkjølt.

Bare ventetiden for å komme inn i det verdenskjente gamle amfiteateret kan bli svært lang og varm, og deretter venter selve attraksjonen. Over 10.000 vannflasker er hittil delt ut.

Det er satt opp midlertidig herberger, hvor hjemløse kan søke skygge. Det er også satt i gang tiltak for å bringe eldre som sitter i varme leiligheter til svømmebasseng hvor de kan få seg et avkjølende bad.

Rundt 10.000 vannflasker er de siste dagene delt ut til turister som skal besøke Colosseum. Foto: Andreas Solaro / AFP

Gater tomme og strender fullpakket

I Portugal er det spådd svært høye temperaturer også i dagene fremover. Myndighetene har sendt ut varsel om ekstremvarme i hele den sørlige halvdelen av landet og det er sendt ut helseråd til landets innbyggere.

Bøndene sør i landet har tatt konsekvensene av den intense varmen og nødvendig arbeid utføres nattetid. Enkelte steder er gatene tomme på dagtid. Strendene i Lisboa-området er fullpakket fordi enda flere enn normalt har søkt ut til kysten.

Klimaanleggene går for fullt, og i går ble det for mye for strømnettet i Cascais som knelte. Flere titusen innbyggere var uten strøm i flere timer, og et kjøpesenter måtte rett og lukke for dagen.

Ekstra medisinsk personell er i beredskap, det samme er brannvesenet. I Algarve helt i sør slåss over 700 brannmenn og 10 brannfly mot en stor skogbrann de frykter vil spre seg.

Europeiske bønder kjører vanningsmaskinene for fullt under hetebølgen. Foto: PASCAL ROSSIGNOL / Reuters

Stanser franske atomanlegg

Varmt er det også i Frankrike, spesielt i områdene fra den spanske grensen og opp mot Marseille og Avignon, i tillegg til Rhônedalen og Rivieraen.

For første gang denne sommeren har gradestokken krøpet over 40 varmegrader, og dagene som kommer er ventet å bli de varmeste siden 2006, og det samtidig som svært mange franskmenn starter sin ferie.

Det franske energiselskapet EDF har besluttet å stanse fire av landets atomreaktorer, fordi vannet i elvene er blitt så varmt at det ikke lenger kan brukes til avkjøling.