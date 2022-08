Det er ikke bare i Norge at politikerne diskuterer strømstøtte til bedrifter. Næringsministeren her til lands har sagt at løsningen vil komme i september.

Strømprisene har nådd rekordhøye nivåer her i nord, men de er enda høyere i Storbritannia og sørover på kontinentet. Årsaken er Russlands krigføring mot Ukraina og utbredt tørke.

I likhet med Norge har også bedrifter i Storbritannia opplevd skyhøye strømregninger som flere steder har steget med 400 prosent.

Også de aller minste må ta grep i England, for å spare på strømmen.

Barnehageeier med oppfordring

– Vi har ikke råd til å ha oppvarmingen på hele dagen fordi det vil ruinere oss, sier Lee-Anne Lovegrove, eieren av barnehagekjeden DaisyChain til BBC.

Hun ber foreldre legge et ekstra lag med tøy i sekken til barna slik at barnehagene slipper å ha på ovnene hele dagen.

For husholdningene har land i Europa innført ulike støtteordninger. Men maksprisen på strøm, som både Frankrike og Storbritannia har innført, gjelder ikke bedriftene i England som sliter.

Slik skjermer Europa husholdninger fra energikrisen Ekspandér faktaboks Storbritannia: De fleste husholdninger har makspris på strøm. Analytikerne advarer imidlertid om at maksprisen vil øke kraftig. Toppunktet kan komme i april neste år, da det anslås en gjennomsnittlig makspris som tilsvarer årlige utgifter på rundt 70.000 kroner.

I oktober får hver husholdning 4.600 kroner i strømstøtte. Lavinntektshusholdninger, pensjonister og personer med funksjonsnedsettelser får i tillegg en støtte på 7.500 kroner. Tyskland: Tyskere som betaler inntektsskatt, får engangsstøtte på rundt 3.000 kroner. I tillegg vil familier motta 1.000 kroner per barn i engangsstøtte, et beløp som dobler seg for lavinntektsfamilier.

De neste årene vil Tyskland støtte energibesparende oppussing av bygg med over 115 milliarder kroner. Frankrike: Landet har gått inn for en hjelpepakke for strømutgifter, blant annet til næringsliv, på rundt 240 milliarder kroner.

Frankrike har forpliktet seg til å begrense en økning på regulerte strømkostnader til 4 prosent. For å gjøre dette har regjeringen beordret strømselskapet EDF, som er 80 prosent statseid, til å selge mer billig kjernekraft. Italia: Landet har siden januar innført bistandspakker på om lag 520 milliarder kroner for å dempe virkningen av skyhøye strøm-, gass- og bensinkostnader for bedrifter og familier.

Italia har også fremmet forslag i EU om et tak på gassprisene på europeisk nivå for å bidra til å begrense prisveksten. Spania: Myndighetene har innført en makspris på naturgass brukt til å generere strøm ved flere av landets kraftverk. Spania har også midlertidig begynt å subsidiere kraftkostnadene ved kullkraftverk i håp om å få ned høye priser på kort sikt.

Landet har innført en hjelpepakke på 160 milliarder kroner i direkte bistand eller lån til bedrifter og husholdninger. Nederland: Landet har kuttet i energiavgiftene for husholdninger. Danmark: Danskene har valgt å kompensere forbrukerne direkte med utbetaling av penger, og det gjøres gjennom en støttepakke verdt 3,1 milliarder danske kroner.

Landet har samtidig valgt å kutte i energiavgiftene for husholdninger.

Myndighetene har også innført en såkalt «varmesjekk», som betyr at subsidier verdt 2 milliarder danske kroner vil bli utbetalt til rundt 400.000 husholdninger som sliter med å betale strømregningene. Sverige: Landet vil kompensere husholdninger som er hardest rammet av økende strømpriser, og regjeringen har satt av 6 milliarder kroner til ulike tiltak. (Kilde: NTB, Reuters og DPA)

Det britiske handelskammeret har nå bedt regjeringen om nødhjelp i korona-stil for å hjelpe bedrifter som sliter. Bedrifter frykter konkurser før året er omme, på grunn av strømkrisen, skriver Daily Mail.

Frykter «spøkelsesgater»

Avisen siterer eksperter som frykter at dette kan være dødsstøtet for mange av Storbritannias hovedgater. Energikrisen kan «stenge ned» Storbritannia denne vinteren, og etterlate gater blottet for puber, butikker og restauranter.

SPARER: Charlottenburg slott i mørket i Berlin i slutten av juli. Foto: Paul Zinken / AP

Avisen har blant annet snakket med lokale puber som overlevde koronapandemien, men som nå må legge ned. Høye innkjøpspriser på drivstoff, mat og alkohol blir toppet av stadig høyere strømpris.

Stolte monumenter mørklegges

Også i Tyskland er energikrisen stor. Et nytt kullkraftverk fyres opp igjen i neste uke for å bøte på energimangelen. Allerede i slutten av juli startet Berlin å spare på strømmen ved offentlige bygninger.

Delstatsregjeringen i hovedstaden ønsker å være et eksempel for energisparing ved å slå av belysningen av offentlige bygninger.

Til og med storslåtte slott bygget på slutten av 1600-tallet, som Charlottenburg i Berlin, er rammet av strømsparingen.

SLUKKES TIDLIGERE: Silhuetten av en kvinne foran opplyste Akropolis i Athen 1. august. Snart skal lysene slukkes tidligere. Foto: LOUISA GOULIAMAKI / AFP

Etter sommeren vil Hellas slå av flombelyste monumenter tidligere som en del av EU-tiltakene for å redusere energi- og gassforbruket.

Den greske ministeren sa tidligere i sommer at kommuner må skru av lampene i 10 prosent av gatelysene og slå av belysningen på monumenter klokken 03.00.