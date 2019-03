EU: Storbritannia stemte ned sin siste sjanse for en Brexit-avtale

– Vi har gjort alt vi kan. Det britiske parlamentet har mistet sin siste sjanse til å inngå en avtale om Brexit, sier Moscovici til tv-stasjonen France 2.

Nytt nederlag

I går gikk Theresa May på nok et knusende nederlag i Underhuset. 391 representanter sa nei til utmeldingsavtalen i den skjebnesvangre avstemningen tirsdag kveld. Bare 242 stemte for.

Statsministerens egen anbefaling er at Underhuset bør si nei til «no deal», ettersom et slikt alternativ vil påføre landet et alvorlig økonomisk sjokk.

– Jeg mener sterkt at det beste vil være å gå ut av EU på en velordnet måte med en avtale, og jeg tror fortsatt at det finnes et flertall i Underhuset for en slik framgangsmåte, sa May.

I kveld skal Underhuset ta stilling til om Storbritannia bevisst skal forlate EU uten en avtale.

– Det er på tide at britene sier hva de ønsker, nå som de har sagt hva de ikke ønsker, sier Moscovici.

– Kan ikke strekke seg lenger

I EU begynner tålmodigheten med britene å ta slutt, og Moscovici mener unionen og medlemslandene må få opp tempoet i forberedelsene til Brexit.

En talsmann for EU-president Donald Tusk sa i etterkant av gårsdagens avstemning at EU nå har strukket seg til det ytterste i forhandlingene med Storbritannia.

– Avstemningen har ført til en betydelig økning i sannsynligheten for en brexit uten avtale. Vi vil nå fortsette våre forberedelser til «no deal» og sikre at vi er klar hvis et slikt scenario oppstår, sa Preben Aamann, talsperson for EUs president Donald Tusk.

Underhuset har nå to ganger sagt nei til avtalen.

Den første avstemningen ble holdt i januar. Den gang stemte et flertall på hele 432 representanter mot, mens bare 202 stemte for.

Utgangspunktet er at Storbritannia skal forlate EU ved midnatt norsk tid fredag 29. mars. Det vil skje med eller uten avtale, med mindre EUs medlemsland enstemmig går med på en utsettelse.

Storbritannia har også mulighet til å avlyse utmeldingen.