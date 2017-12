EU: Absolutt siste mulighet for brexit-avtale i dag

– Dette er absolutt siste tidsfrist for å få framgang i skilsmisseforhandlingene mellom EU og Storbritannia. Det vil bli vanskelig, men kan la seg gjøre, sier en EU-diplomat til nyhetsbyrået AFP.

Statsminister Theresa May skal i dag ha en lunsj EU-kommisjonens president Jean-Claude Juncker i Brussel.

SISTE FRIST: EU-kommisjonens leder Jean-Claude Juncker krever avklaring i møtet med statsminister Theresa May i dag. Foto: FABRICE COFFRINI / AFP

Begge sidenes sjefforhandlere skal også være til stede.

EU krever «tilstrekkelig framgang» i de vanskeligste spørsmålene i forhandlingene om Storbritannias utgang fra unionen. EUs ledere advarer om at hvis det ikke skjer noe nå, så er det usikkert om det i det hele tatt vil bli noen brexit-avtale.

Stridsspørsmålene

Dette er de viktigste sakene som skal drøftes i dag:

Hva slags grense skal det være mellom Irland og Nord-Irland – skal det være pass og tollkontroll, eller skal den være mest mulig åpen, slik irske myndigheter ønsker?

Hvilke rettigheter skal tre millioner EU-borgere som bor i Storbritannia ha?

Hvor mye penger skal Storbritannia betale til EU som kompensasjon i skilsmisseoppgjøret? Her ligger det nå an til enighet om en sum mellom 45 og 55 milliarder euro.

FORTSATT TID: Statsminister Theresa May bruker mesteparten av sin tid på brexit-forhandlingene, men tok seg i helgen tid til å besøke en blomsterbutikk. Foto: PETER NICHOLLS / Reuters

En kaotisk utgang?

Britiske myndigheter er ikke enige med EU-lederne i at den siste tidsfristen for framgang i forhandlingene er i dag, selv om en talsmann for regjeringen bekrefter at møtet i dag er viktig.

Ifølge EU vil det ikke bli mulig å starte forhandlinger om Storbritannias fremtidige forhold til unionen på et toppmøte den 15. desember, hvis skilsmisseforhandlingene ikke blir avklart nå.

Dette kan igjen føre til en mer kaotisk brexit med store økonomiske konsekvenser for alle parter.