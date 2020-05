EU: – Covid-19-vaksine kan vere klar om eitt år

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Ekspertar over heile verda arbeider på spreng for å finne ein vaksine som kan nedkjempe det nye koronaviruset.

No melder EU at ein vaksine kan vere klar om eitt års tid. Tidlegare har det vore rekna som realistisk å få dette til allereie i år.

– Vi ser at det kan vere mogeleg, dersom alt går etter planen, at nokon av dei vaksinane som blir testa, kan vere klare for godkjenning om eitt år, sa Marco Cavaleri i eit videomøte torsdag. Han er EMAs sjef for vaksinestrategi.

Richard Hatchett i nettmøte med Erna Solberg 27. april. Foto: Olav Døvik / NRK

Richard Hatchett, som leier vaksinealliansen Cepi, deltok i eit nettmøte med statsminister Erna Solberg i slutten av april. Han fortalde at ein koronavaksine til helsearbeidarar kan vere klar i løpet av dette kalenderåret.

Han viste til at selskapa som jobbar med å utvikle vaksinar, samarbeider. Men presiserte at denne berekninga ikkje gjaldt massevaksinasjon.

Noreg gjekk i mars inn med 2,2 milliarder kroner ekstra til Cepi, som har fått i oppdrag å utvikle ein vaksine mot koronaviruset.

Professor og overlege Preben Aavitsland ved Folkehelseinstituttet sa nyleg til NTB at han meiner vi i beste fall kan vaksinere folk i Noreg hausten 2021.