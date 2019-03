EU vil innføre fartssperre på alle nye biler

– Hvert år mister 25.000 mennesker livet på veiene våre. Vi kan, og må, gjøre noe for å endre dette, sier EUs industrikommissær Elżbieta Bieńkowska.

Ett av tiltakene EU nå jobber med, blir å kreve at alle biler, vare- og lastebiler som selges skal ha en installert en intelligent fartsholder (ISA).

Ved hjelp av sensorer og kameraer registrerer bilen selv hva fartsgrensen er på strekningen, og tilpasser seg den lovlige hastigheten. Systemet kan imidlertid overstyres av sjåføren ved å tråkke på gasspedalen.

EU har nå blitt enige om reglene som kan tre i kraft fra 2022, skriver nyhetsbyrået AP. Ifølge BBC er målet til EU å redusere antall omkomne i trafikken til null innen 2050.

Bremsehjelp og datamåling

Andre sikkerhetstiltak det jobbes med å innføre, er et system som varsler bilføreren om han eller hun virker trøtt eller distrahert som følge mobilbruk.

VIL TA GREP: – Vi kan, og må, gjøre noe for å endre dette, sier EUs industrikommissær Elżbieta Bieńkowska. Foto: Eric Vidal / Reuters

EU vil også at alle biler skal være utstyrt med sensorer som hjelper å holde bilen innenfor kjørefeltet den kjører på, samt et nødbremsesystem som kan oppdage hindringer i veibanen og automatisk bremse bilen dersom føreren ikke reagerer i tide. Hvor fort bilen kjører vil også kunne lagres.

NAF: Veldig positivt

Nils Sødal, senior kommunikasjonsrådgiver i NAF, sier at de bilene som selges i Norge er de samme som selges i Europa.

Fra 2022 kan derfor også nye biler kjøpt i Norge ha det obligatoriske sikkerhetsutstyret.

– Utviklingen av biler er den viktigste bidragsyteren til trafikksikkerheten. Det her er et stort steg i riktig retning, sier han til NRK.

Teknologien EU nå jobber med å få innført på alle nye biler på europeiske veier, er allerede tilgjengelig hos flere bilprodusenter som ekstrautstyr.

Ifølge BBC finnes det ISA-teknologi i flere bilmodeller fra Ford, Mercedes-Benz, Peugeot-Citroën, Renault og Volvo.

– Det er bra for trafikksikkerheten at forbrukerne for tilgang til nytt sikkerhetsutstyr og systemer som tidligere har blitt solgt som ekstrautstyr. At det blir obligatorisk med nødbrems er kjempeviktig. Det er mange biler som har det allerede, men ikke alle har det. Nå blir dette standard i nye biler, og det er positivt., sier Sødal.

Generalsekretær i Organisasjonen for europeiske bilprodusenter, ACEA, Erik Jonnaert, sier til nyhetsbyrået AP at de er positive til EUs forslag, men sier at teknologien alene ikke vil være nok til å øke trafikksikkerheten.

– For å få maksimal effekt må beslutningstakere nå presse på for en fullstendig integrert tilnærming til trafikksikkerhet. Kombinere kjøretøyteknologi med bedre vei-infrastruktur og tryggere kjøreadferd, sier Jonnaert.