EU vil ha eksport-kontroll etter vaksinekrangel

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Samtidig som meldingene om innstrammingene kommer, har utenriksminister Ine Eriksen Søreide fått forsikringer om at vaksineeksporten til Norge vil fortsette, melder NTB.

– Jeg har i dag fått bekreftet fra kommisjonspresident von der Leyen at vaksiner vil gå på vanlig måte fra EU til Norge via Sverige. Det er altså ingen endring for Norge, sier Eriksen Søreide.

Det til tross for at Norge altså ikke lenger står på lista over land som kan kjøpe inn vaksiner uten godkjenning fra EU.

Mener Storbritannia ikke deler

Men for andre land kan det nå bli endringer.

Mens EU og flere EU-land har blitt kritisert for lite framgang i vaksineringen, har vaksineringen i Storbritannia gått taktfast framover.

Etter flere uker med advarsler, kom EU-kommisjonen i dag med forslag om kraftige begrensninger på eksport av vaksiner. Forslaget skal diskuteres av EU-lederne torsdag.

EU-landene har ment at det var en urettferdig fordeling av vaksinedoser mellom unionen og Storbritannia. EU mener at mens de selv har tillatt eksport av 10 millioner doser til Storbritannia, har de ikke mottatt noe i retur.

– EU er midt i en meget alvorlig epidemiologisk situasjon, samtidig som vi fortsetter å eksportere til land hvor smittesituasjonen er mindre alvorlig, sier EU-kommisjonens visepresident Valdis Dombrovskis.

Konflikt med AstraZeneca

Nå kommer britene trolig til å få færre vaksinedoser fra kontinentet. EU insisterer på at dette forslaget ikke innebærer noe forbud mot å eksportere til Storbritannia, men sier dette er et verktøy som kan brukes hvis det blir nødvendig. Hvis EU-lederne vedtar forslaget, kan man begrense eksporten til land som ikke eksporterer vaksine til andre land.

AstraZeneca har vært i konflikt med EU om vaksineleveranser. Nå kan selskapet bli rammet hardt av de reglene. De har levert langt færre vaksiner til EU enn ventet, og har forklart dette med produksjonsproblemer og eksportrestriksjoner fra andre land.

Forrige uke hindret italienske myndigheter eksporten av 250.000 doser til Australia. Ifølge nye EU-regler kunne de blokkere slike leveranser fra firmaer som ikke har overholdt sine forpliktelser overfor landene i unionen.

Johnson truer med egne innstramminger

EU-kommisjonens leder Ursula Von der Leyen understreker at EU de siste seks ukene har tillatt eksport av rundt 41 millioner vaksinedoser til 33 land. Hun sier unionen dermed er ledende når det kommer til internasjonalt vaksinefordelingssamarbeid.

Storbritannias statsminister Boris Johnson har reagert med å si at det kan bli aktuelt å stramme inn reglene for lastebilsjåfører som bringer varer inn i landet. Han sier også at det kan bli aktuelt å sette Frankrike på lista over «røde» land når det gjelder reiser.