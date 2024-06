Resultatene fra valget til Europaparlamentet har enda ikke begynt å komme inn. Men det har de første valgdagsmålingene for flere land, inkludert i EUs mest folkerike land Tyskland og Frankrike.

I Frankrike danker Marine Le Pens parti Nasjonal samling ut president Emmanuel Macrons Renaissance-parti med god margin. Nasjonal samling får over 30 prosent oppslutning, rundt dobbelt så mye som Renaissance, skriver BBC.

I Tyskland blir ytre høyre-partiet Alternativ for Tyskland (AfD) nest størst, med 16,5 prosent oppslutning, ifølge målingene.

Alle partiene i forbundskansler Olaf Scholz sentrum-venstre-regjeringen går tilbake. Den største taperen er koalisjonspartiet De grønne, som får en nedgang på 8 prosentpoeng.

Sentrum-høyre fortsatt størst

Valget til EU parlamentet begynte torsdag. De endelige resultatene er først ventet natt til mandag.

«Vi anser EU som umulig å endre og ser på det som et mislykket prosjekt» er teksten på denne AfD-plakaten i Berlin. Foto: Adam Berry / AFP

På forhånd var det spådd at ytre-høyre-partier vil gjøre et ekstra godt valg, på bekostning av sentrumspartiene. Det var også ventet tilbakegang for de grønne partiene. Dermed bød ikke resultatene fra målingen i Tyskland på store overraskelser.

Det gjør heller ikke andre målinger. I Nederland ligger Geert Wilders' Parti for friheten an til å få en firedel av stemmene, ifølge valgdagsmålingen. Mens i Østerrike kan høyrepartiet Det østerrikske frihetspartiet bli største parti, ifølge målinger utført tidligere i uken.

Hvem skal EU-borgerne stemme på? Ekspander/minimer faktaboks Valget til Europaparlamentet finner sted hvert femte år. I år foregår valget fra 6. til 9. juni. 720 representanter til europaparlamentet skal velges. De valgte representantene fordeles på partigrupper: De største er EPP (Det europeiske folkepartiet), som samler konservative sentrum/høyre-partier. Norske Høyre er assosiert medlem her, mens KrF har observatørstatus. S & D (Den progressive alliansen av sosialister og demokrater i Europaparlamentet) er den største sentrum/venstre-gruppen i parlamentet. De fleste partiene i gruppen er medlemmer av det europeiske sosialdemokratiske partiet (ESP), der det norske Arbeiderpartiet hører hjemme. Renew Europe (Forny Europa) er den liberale sentrums-gruppen, med representanter som den franske presidenten Emmanuel Macrons parti og den liberale partigrupperingen ALDE, der norske Venstre er medlem. De Grønne er gruppen som i hovedsak består av partier som er tilsluttet Det europeiske grønne partiet, der det norske Miljøpartiet De Grønne er medlemmer. Gruppen av europeiske konservative og reformister (ECR) er en nasjonalkonservativ høyre/ytre høyre-gruppering bestående av partiet ECR, som ledes av Italias statsminister Giorgia Meloni. Sverigedemokraterna, Sannfinnene, det polske Lov og rett-partiet og spanske Vox er blant gruppens andre medlemmer. Identitet og demokrati er en høyrepopulistisk/nasjonalpatriotisk/ytre høyre-partigruppe med franske Marine Le Pens Nasjonal Front som mest kjente medlem. Til gruppen hører også italienske Matteo Salvinis Lega og Dansk Folkeparti. Alternativ for Tyskland ble nylig ekskludert fra gruppen. Den forente europeiske venstrefløy/Nordisk grønne venstre er venstre/ytre venstre-partigruppen i parlamentet, med medlemmer som danske Enhetslisten, greske Syriza og tyske Die Linke.

Medlemmer til Europaparlamentet velges fra de politiske partiene i hvert enkelt EU-land. I Europaparlamentet kommer representanter som har felles politikk og verdisyn, sammen i ulike blokker.

I tillegg til Tyskland har resultatene fra valgdagsmålinger i Østerrike, Nederland, Hellas og Kypros kommet inn. De viser at sentrum-høyre blokken Det europeiske folkeparti (EPP) fortsatt er størst i Europaparlamentet, ifølge Reuters.

350 millioner velgere

Valget er det nest største i verden, kun slått av valget i India. 350 millioner EU-borgere kan være med å stemme. Jo større befolkning et land har, jo flere parlamentsmedlemmer får de.

Dermed får de store landene Tyskland, Italia og Italia henholdsvis 96, 81 og 76 medlemmer, mens lille Malta ikke får flere enn 6.

Deltagelsen i EU-valgene har ikke alltid vært på topp. Ved forrige valg i 2019 var den på 50 prosent. Likevel var dette den høyeste valgdeltagelsen på over 20 år.

I år hadde Europaparlamentet mål om å øke andelen.