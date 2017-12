Statsminister Theresa May gikk på en smell i forkant av toppmøtet. Hun er igjen svekket og til dels ydmyket i forkant av et avgjørende møte om Brexit.

Igjen er det politikere i London som gjør at toppene i EU-landene hever øyenbrynene i forkant av et avgjørende møte mellom EU og Storbritannia.

Theresa May gikk på et nytt nederlag på hjemmebane i forkant av et viktig møte mellom EU og Storbritannia. Foto: Ho / AFP

I Underhuset i går stemte flertall for at det ikke er Theresa May og regjeringen som skal ha siste ord når en endelig avtale med EU skal spikres, men politikerne i Underhuset.

Et knapt flertall stemte for vetorett for Underhuset med 309 mot 305 stemmer.

Theresa May ønsket at de folkevalgte skulle «få si sitt», men ikke ha siste ord.

Det andre som har fått alarmen til å gå i Brussel, er uttalelser som britenes forhandlingsleder har kommet med.

David Davies sier at dersom det ikke blir en endelig avtale med EU, så skal ikke britene betale inn til EU det beløpet de er enige om.

Det er et svimlende beløp på mellom 400 og 440 milliarder omgjort til norske kroner.

– EU-lederne vil under toppmøtet insistere på at skilsmisseavtalen med Storbritannia skal være juridisk bindende.

Det sier Brexit-koordinator Guy Verhofstadt i EU-parlamentet i forkant av toppmøtet i ettermiddag.

Tysklands forbundskansler Angela Merkel ankommer toppmøtet i Brussel. Foto: Geert Vanden Wijngaert / AP

Gjennombrudd

Sist fredag kom det første gjennombruddet i forhandlingene mellom EU og Storbritannia.

Partene ble enige om at EUs borgere i Storbritannia og britiske borgere i EU-land skal få beholde samme rettigheter som i dag.

De ble også enige om at den eneste grensen over land mellom EU og Storbritannia, den mellom Irland og Nord-Irland, skal forbli en «myk» grense.

Men avtalen på fredag er ikke juridisk bindende før EU-landenes statsledere godkjenner den.

Neste runde

Det er ventet at toppmøtet i dag og i morgen vil sette agendaen for andre runde, som skal starte opp på nyåret.

Storbritannia er utålmodig etter å starte forhandlinger om handel.

Handelsavtale med EU-landene blir noe av det mest sentrale i andre forhandlingsrunde.