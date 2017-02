EUs stats- og regjeringssjefer holder fredag et såkalt uformelt toppmøte på Malta.

På agendaen sto «internasjonale utfordringer» i form av både den nye amerikanske administrasjonen og britenes brexit.

Så langt er det diskusjonen om Donald Trump og hans nye administrasjon som har fått mest oppmerksomhet, med Frankrikes president François Hollande blant de fremste målbærerne av kritikken.

– Kan ikke aksepteres

Ifølge The Guardian beskriver Hollande den siste tids utvikling som uakseptabel. Han gir uttrykk for at samarbeidet mellom Europa og USA ikke vil ha en framtid med mindre de «i samarbeid definerer denne framtiden».

Den franske presidenten ber nå Trump om å holde seg unna det han mener er Europas interne anliggender.

– Det kan ikke aksepteres at USAs president, gjennom en rekke uttalelser, legger press på Europa om hva vi bør eller ikke bør være, sier Hollande ifølge The Guardian.

SNAKKET OM TRUMP: Erna Solberg har tidligere diskutert Trump med Frankrikes statsminister. Du trenger javascript for å se video. SNAKKET OM TRUMP: Erna Solberg har tidligere diskutert Trump med Frankrikes statsminister.

Bekymrete ledere

Flere sluttet seg til Hollandes kritikk på vei inn til toppmøtet, og ga uttrykk for sin irritasjon og uro over den amerikanske presidenten.

– Vi har ærlig talt ganske blandede følelser, sier Østerrikes statsminister Christian Kern ifølge NTB.

Også EU-kommisjonens president Jean-Claude Juncker er bekymret, og sier han har et behov for å forklare amerikanerne hva EU egentlig dreier seg om.

– Kan definere selv

Tyskland statsminister Angela Merkel, som tidligere har advart mot den proteksjonistiske politikken til Trump, var mer opptatt av at EU må finne sin egen vei videre.

– Europa holder sin skjebne i egne hender. Jo tydeligere vi definerer vår egen rolle i verden, jo større mulighet har vi til å ivareta våre transatlantiske relasjoner, sier Merkel ifølge Reuters.

EUROPA-SKEPTIKER: Donald Trump har kritisert både Angela Merkel og Nato. Du trenger javascript for å se video. EUROPA-SKEPTIKER: Donald Trump har kritisert både Angela Merkel og Nato.

May informerer om Trump

Til stede på det uformelle toppmøtet var også Storbritannias statsminister Theresa May, som i disse dager bereder grunnen for landets løsrivelse fra EU.

Ifølge Sky skal May ikke være til stede under diskusjonen om Brexit, men hun har tilsvarende mye å si om Europas forhold til Trump.

For en uke siden ble nemlig May den første statslederen til å møte Trump i Det hvite hus, og statsministeren skal informere EU-lederne om hennes inntrykk.

Ifølge Bloomberg har May også med seg en beskjed fra Trump i kofferten. Hun skal videreformidle at Trump – som ved flere anledninger har stilt spørsmål ved USAs forhold til Nato – ønsker å videreføre samarbeidet, forutsatt at alle medlemslandene oppfyller sine finansielle forpliktelser.

Vil avvente

Statsminister i Luxembourg, Xavier Bettel, er blant dem som er skeptiske til Trump.

Bettel sier han ser fram til å høre erfaringene til May og andre statsledere som har snakket med den amerikanske presidenten.

– Det er for tidlig å trekke konklusjoner. Men det vi har sett de siste dagene, representerer virkelig ikke de verdiene jeg kjemper for i politikken, sier han ifølge NTB.