EU tilbyr britane å utsetje brexit til oktober

Storbritannias statsminister Theresa May ba onsdag kveld eit ekstraordinært EU-toppmøte i Brussel om å utsetje brexit til 30. juni.

Etter lange forhandlingar bestemte dei 27 EU-leiarane seg godt over midnatt for å tilby Storbritannia å vente med å forlate unionen til 31. oktober, opplyser diplomatiske kjelder til nyheitsbyrået Reuters og Sky News.

Den same datoen er mandatperioden til den sitjande EU-kommisjonen over.

Avtalen skal likevel opp til vurdering 30. juni, og det kan vere mogleg med tidlegare brexit.

Dette punktet skal ha blitt med etter press frå den franske presidenten Emmanuel Macron. Han ønskjer forsikringar om at Storbritannia vil utføre EU-valet denne våren på ein skikkeleg måte.

Det skal vere frustrasjon i EU-diplomatiet rundt at Frankrike markerte seg så sterkt i forhandlingane, slik at det handla meir om fransk markeringsbehov enn ein rasjonell tilnærming til brexit-utfordringa, skriv The Telegraph-journalist Peter Foster på Twitter.

EU-presidenten møter May

Donald Tusk, presidenten for Det europeiske råd, stadfestar på Twitter at EU har gått med på å utvide artikkel 50 - som gir medlemsland i EU to år på å forhandle fram ei ei utmeldingsavtale.

Også Maltas statsminister Joseph Muscat omtalar avtala på Twitter.

Opprinneleg var planen at brexit skulle skje 29. mars, men det blei så utsett til fredag 12. april.

Mangel på semje i det britiske parlamentet om korleis utgangen skal gå føre seg, har gjort det vanskeleg å få på plass ein avtale med EU.

Tusk skal no møte May for å høyre kva britane synest om løysinga.