– Glyfosat har vært brukt her på gården i over 40 år, forteller Edward Ford. Den britiske bonden slår ut med armene og peker på jordet sitt på Childerditch Farms i Essex for å forklare nyhetsbyrået Reuters hvordan ugressmiddelet brukes for å få bukt med uønsket vekst på åkeren.

– Hvis vi mister glyfosat vil matvareprisene øke, advarer Edward Ford.

Bonden Edward Ford i Brentwood, Storbritannia, frykter for konsekvensene av et glyfosat-forbud i EU. Foto: MARY TURNER / Reuters

Ford og hans kolleger over hele Europa venter i dag spent på EUs endelige avgjørelse i striden omkring virkestoffet glyfosat, også kjent under varemerket Roundup. For nå haster det.

Lisensen til salg av glyfosat i EU er utløpt, men det multinasjonale landbruksselskapet Monsanto har fått tillatelse til å selge produktet frem til 15. desember i år. Innen da må EU ha bestemt seg.

Fakta om glyfosat Ekspandér faktaboks Bekjemper ugress, og er det mest brukte plantevernmiddelet i Norge. Det årlige norske forbruket er omtrent 300 tonn.

Omtrent halvparten av preparatene med glyfosat er godkjent for bruk i hobbyhager.

Glyfosat virker på de fleste en- og tofrøbladede planter ved å hemme enzymet EPSPS, som er nødvendig for å lage aminosyrer. Når enzymet hemmes, dør planten.

Enzymet finnes i alle planter, sopp og bakterier, men ikke i dyr og mennesker. Kilde: VKM og Mattilsynet

Det multinasjonale landbruksselskapet Monsanto produserer Roundup, som er verdens mest solgte ugressmiddel. Foto: PHILIPPE HUGUEN / AFP

Dette strides de lærde om

Årsaken til den betente glyfosat-striden som nå har havnet på EU-kommisjonens bord, er de helsemessige konsekvensene av sprøytemiddelet.

Debatten skjøt fart i 2015 da Verdens helseorganisasjons (WHO) ekspertgruppe for forebygging og behandling av kreft, IARC, konkluderte med at glyfosat trolig er kreftfremkallende.

FNs matvareorganisasjon og EUs eget organ for næringsmiddeltrygghet, EFSA, har derimot landet på motsatt konklusjon. De tror ikke at glyfosat forårsaker kreft.

Hvordan skal EUs medlemsland forholde seg til dette?

Over en million europeere krever forbud

«Følg føre-var-prinsippet!» lyder kravet signert over 1.3 millioner europeere. Med massiv mobilisering og en rekke kreative PR-stunt har «Stopp Glyfosat-koalisjonen» vært med på å heve glyfosat-striden til øverste hold i EU. Aktivistene ønsker et forbud mot virkestoffet, mens jordbrukere på tvers av unionen fortviler.

Aktivister på plass utenfor EU kommisjonen i Brussel i november 2017 med håp om et forbud mot glyfosat. Foto: EMMANUEL DUNAND / AFP

– Vi kan ikke holde produksjonskostnadene på dagens nivå og produsere mat til hensiktsmessige priser uten glyfosat, sier bonden Edward Ford.

Bondelag i ulike EU-land mener et forbud mot glyfosat vil få store konsekvenser for klima, miljø og spesielt kornbondens økonomi.

EØS-avtalen gjør at også Norge er prisgitt EUs avgjørelse.

Stor uenighet i EU

EU-parlamentet vedtok tidligere i høst en resolusjon som oppfordret til gradvis utfasing av stoffet med totalforbud innen 2020, men det er EU-kommisjonen som må fatte det endelige vedtaket.

EU-kommisjonen foreslo opprinnelig å fornye godkjenningen i ti år, men fikk ikke bred nok støtte. Et kompromissforslag om fem års forlengelse ble derfor lagt frem i komiteen for planter, dyr og matvarer 9. november, men heller ikke da klarte EUs medlemsland å oppnå tilstrekkelig flertall til å fatte en beslutning.

14 medlemsland stemte for kommisjonens forslag om å tillate sprøytemiddelet i fem år til, blant dem Danmark, Sverige, Finland og Storbritannia.

Belgia, Hellas, Frankrike, Italia, Kroatia, Kypros, Luxembourg, Malta og Østerrike stemte mot forslaget, mens fem land avsto fra å stemme, blant dem Tyskland.

16 av EUs 28 medlemsland må stemme for forslaget for å få det vedtatt, da dette vil innebære et innbyggertall på minst 65 prosent av EUs befolkning.

Det er virkestoffet glyfosat de lærde strides om og som EU nå må ta stilling til. Foto: PHILIPPE HUGUEN / AFP

Dersom EUs medlemsland ikke oppnår et såkalt kvalifisert flertall til å fatte en beslutning i dag, kan EU-kommisjonen bli nødt til å fatte en avgjørelse på egen hånd.

