EU river i stykker tidsplanen for brexit

Opprinnelig var planen å ha en avtale klar til undertegning i oktober.

Så bestemte EU seg for å skyve på fristen og innkalle til et ekstraordinært toppmøte helgen 17. og 18. november i stedet. Betingelsen var at det måtte oppnås «avgjørende framskritt» i forhandlingene innen EUs ordinære toppmøte denne uka.

Det skjedde ikke. Derfor har stats- og regjeringssjefene nå bestemt seg for å trekke tilbake innkallingen.

– Vi har besluttet at vi ikke kan fastsette en dato for noe ekstramøte, sier Sveriges statsminister Stefan Löfven.

Trenger «mye mer tid»

Beslutningen vitner om en tidsplan for forhandlingsløpet som nå ser ut til å rakne fullstendig.

EUs forhandlingsleder Michel Barnier sier han trenger «mye mer tid» for å få på plass en brexitavtale med Storbritannia. Foto: Olivier Matthys / AP

– Vi trenger mye mer tid, sa EUs forhandlingsleder Michel Barnier på vei inn til EU-toppmøtet onsdag kveld.

Ifølge ham vil forhandlingene fortsette i et «rolig og tålmodig» tempo i ukene framover.

Stats- og regjeringssjefene uttaler på sin side at de står klar til å innkalle til et ekstraordinært toppmøte om brexit «hvis og når» Barnier melder ifra om at avgjørende framskritt er oppnådd.

Avtalen må være klar

Betingelsen er at skilsmisseavtalen i praksis må være klar når dette skjer, forklarer Löfven.

Han sier det ikke er aktuelt for EU-toppene å sitte til langt på natt for å forhandle ferdig de siste detaljene.

Luxembourgs statsminister Xavier Bettel sier han er villig til å komme tilbake til Brussel når som helst hvis det trengs.

– Men jeg vil ikke komme hit hvis det bare er for å drikke kaffe og spise småkaker, understreker han.

Europeiske ledere var onsdag samlet til toppmøte i Brussel for å diskutere brexit. EU-kommisjonens sjef Jean-Claude Juncker (t.v.) og Belgias statsminister Charles Michel (t.h.) i forgrunnen. Foto: Alastair Grant / AP

Diskuterte uten May

På onsdagens toppmøte brukte stats- og regjeringssjefene hele kvelden på å diskutere veien videre i forhandlingene med Storbritannia.

Storbritannias statsminister Theresa May fikk bare være med på første del av møtet. Hun holdt da et 15 minutter langt innlegg der hun oppdaterte EU-lederne om hvor hun mener EU og Storbritannia står i prosessen. Etter innlegget flyttet de øvrige lederne seg til et annet rom for å diskutere videre uten henne.

May skal ikke ha kommet med noen konkrete nye løsningsforslag i innlegget.

– Men hun ga en ganske positiv vurdering av framskrittene som er gjort så langt, og vurderingen hennes var også at de to sidene nå er nær enighet om en avtale, oppsummerer en EU-kilde.

Storbritannias statsminister Theresa May fikk bare være med på første del av møtet. Foto: Alastair Grant / AP

Irsk problem

Det er i første rekke det vanskelige spørsmålet om irskegrensa som forblir uløst i forhandlingene.

Av hensyn til den nordirske fredsprosessen regnes det som avgjørende å sikre at det ikke oppstår nye hindre på grensa mellom Irland og Nord-Irland etter brexit. Men EU har ikke klart å komme til enighet med britene om hvordan dette målet skal nås.

Samtidig renner sanden raskt ut av timeglasset.

Om mindre enn seks måneder – den 29. mars 2019 – går Storbritannia ut av EU, med eller uten avtale. Men i realiteten bør avtalen være på plass flere måneder før hvis Parlamentet i London skal rekke å få godkjent den i tide.