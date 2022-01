EU-regler kan gi over 100.000 «spøkelsesfly» i Europa i vinter

Vinterens bølge med omikron-smitte i Europa har ført til en ny kraftig nedgang i antall flypassasjerer.

Lufthansa-sjefen Carsten Spohr sier til Frankfurter Allgemeine at de var positivt overrasket over antallet passasjerer i høst.

Etter omikron har det endret seg og selskapet har innstilt 33.000 flyginger fra midten av januar og ut februar

Samtidig klager han over at reglene ikke gjør det mulig å innstille enda flere flyginger.

– Vi må gjennomføre 18.000 ekstra og unødvendige flyginger i vinter bare for å beholde våre start- og landingstillatelser, sier Spohr.

Verdt hundrevis av millioner

Start- og landingstillatelser på Europas mest trafikkerte flyplasser er verdt millioner av kroner.

For to år siden solgte Air New Zealand rettighetene til å lande og ta av én gang per dag på Heathrow for 27 millioner dollar – 240 millioner norske kroner, skriver Forbes.

London-flyplassen er den mest ettertraktede når det gjelder start- og landingstillatelser.

Rekorden stammer fra 2016 da Oman Air betalte Kenya Airways 75 millioner dollar – 665 millioner norske kroner for en tillatelse.

Totalt er det over 200 flyplasser i verden som har start- og landingsrettigheter som koster penger. Det skriver Den internasjonal organisasjonen for flyselskaper IATA.

Da Thailand ble rammet av opptøyer i mai 2010 fløy mange selskaper – som Singapore Airlines her – nesten tomme fly til Bangkok. Under pandemien har det samme gjentatt seg i lang større grad. Foto: VIVEK PRAKASH / Reuters

Kan miste rettighetene

Reglene for start- og landingsrettigheter tilsier at flyselskapene må bruke rettighetene sine 80 prosent av dagene i en femukersperiode for ikke å miste dem.

Dersom selskapene ikke bruker rettighetene, vil andre selskaper kunne overta dem.

I mars 2020 reduserte EU kravet fra 80 prosent av dagene til 25 prosent.

I desember i fjor – samtidig som omikron slo til – hevet EU kravet fra til 50 prosent. Fra mars går det ytterligere opp til 64 prosent.

Resultatet er tusenvis av fly med få passasjerer i skyene over Europa. Greenpeace har på bakgrunn av tallene regnet ut at totalt er det over 100.000 unødvendige flyginger. skriver The Guardian.

Store klimautslipp

Lufthansa-sjefen Carsten Spohr ønsker seg det han kaller klimavennlige unntak. Foto: RALPH ORLOWSKI / Reuters

Å sende tomme fly rundt i verden koster ikke bare mye penger. Det fører også til unødvendige CO₂-utslipp.

En Boeing 747 fra London til New York fører til utslipp på cirka 340 tonn CO₂-ekvivalenter, når det er justert for at utslipp i atmosfæren gjør større skade.

Det tilsvarer omtrent utslippene til 35 nordmenn i løpet av ett år.

Lufthansa-sjefen Spohr sier at de fleste områder i verden har man kommet frem til klimavennlige løsninger, men at EU ikke åpner for det samme.

– Dette ødelegger klimaet og er akkurat det motsatte av hva EU-kommisjonen ønsker å oppnå, sier Spohr.