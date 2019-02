EU-president: – En plass i helvete for brexit-forkjemperne

Tusks friske uttalelse kom på en pressekonferanse i Brussel etter et møte med Irlands statsminister Leo Varadkar onsdag.

– Jeg har lurt på hvordan det spesielle stedet i helvete ser ut, for brexit-forkjemperne uten en gang en skisse til en plan for hvordan det kunne gjennomføres på en trygg måte, sa han.

Deretter tok den irske statsministeren opp mikrofonen.

– Du kommer til å få store problemer i britisk presse for det der, sa Varadkar.

Etter pressekonferansen gjentok Tusk uttalelsen på sin Twitter-konto.

MØTTES: Irlands statsminister Leo Varadkar og EU-kommisjonens president European Council Donald Tusk møttes i Brussel i formiddag. Foto: Aris Oikonomou / AFP

Skaper reaksjoner

I Storbritannia har en rekke parlamentsmedlemmer som støtter brexit reagert med sinne. Flere av dem beskylder Tusk for arrogant, ifølge BBC.

Også Statsministerens kontor i London har reagert på uttalelsen.

– Det er et spørsmål til herr Tusk hvordan han finner det konstruktivt å bruke den typen språk, sier en talsmann for Theresa May.

– Vi hadde en robust folkeavstemning om brexit. Det var den største demokratiske prøvelsen i vår historie, der folket stemte for å forlate EU. Nå bør alle fokusere på å levere på det punktet, sier han videre.

TIL EU: Storbritannias statsminister Theresa May kommer til Brussel torsdag. Her under en tale i Belfast tirsdag. Foto: Liam Mcburney / AFP

Vil reforhandle avtalen

Den britiske regjeringen og EU har framforhandlet en avtale om hvordan Storbritannia kan forlate unionen. Avtalen er imidlertid blitt forkastet av det britiske Underhuset.

Statsminister Theresa May kommer til Brussel torsdag i håp om å reforhandle deler av avtalen. Tusk sier EU ikke vil komme med noe nytt forslag, men at han håper May vil komme med et realistisk forslag til hvordan den fastlåste situasjonen kan løses.

Det mest omstridte punktet i Mays brexit-avtale er knyttet til situasjonen ved grensa mellom Irland og Nord-Irland. Varadkar sa onsdag at Mays forslag er det beste man kan få til.