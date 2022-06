Vanligvis tar det mange år for et land å bli fullverdig medlem i EU.

Tyrkia for eksempel søkte allerede i 1987 og har vært en offisiell EU-kandidat helt siden 12. desember 1999. Fortsatt er ikke landet medlem i EU.

«Ekspress-vei» til medlemskap

EU-president Ursula von der Leyen ønsker å gi Ukraina en raskere vei til medlemskap på grunn av den dramatiske situasjonen landet befinner seg i.

Hun ber medlemslandene i unionen om å være smidige og jobbe for at Ukraina kommer inn i EU på kortere tid enn vanlig.

Von der Leyen sier EU har en plikt til å hjelpe Ukraina på veien mot EU-medlemskap etter invasjonen 24. februar.

– Å støtte Ukraina på landets vei inn i EU er ikke noen byrde. Det er vårt historiske ansvar, sier EU-kommisjonens leder.

Hun sa dette torsdag kveld da hun deltok på en internasjonal sikkerhetskonferanse i Slovakias hovedstad Bratislava, skriver The Guardian.

Ursula von der Leyen sier EU har en moralsk plikt for å støtte Ukrainas EU-søknad. Bildet er fra da hun var i Kyiv 8. april. Foto: STRINGER / AFP

Von der Leyen sa i talen sin at Ukraina må oppfylle alle nødvendige standarder og betingelser for å kunne bli medlem.

– Moralsk plikt

EU-kommisjonens leder sier det er i EUs strategiske interesse, men også EUs moralske plikt å gjøre det mulig for Ukraina å bli medlem.

I sin siste daglige videotale har Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj også gjentatt anmodningen om at Ukraina må bli EU-medlem.

Presidenten håper at Ukraina blir en offisiell EU-kandidat etter toppmøtet i union senere i juni.

– Det er veldig viktig, vi venter på svaret fra EU innen noen få uker. Vi ser veldig fram til å være en EU-kandidat, sier Zelensky.

8. april var EU-kommisjonens president på besøk hos Zelensky i Kyiv.

Da gjorde han det klart at Ukraina har et mål om å bli et fullverdig medlem i EU.

– Russland vil forfalle, mens Ukraina vil marsjere mot en europeisk framtid, det er slik jeg ser det, sa Ursula von der Leyen i Kyiv.

Under besøket sa von der Leyen at det vanligvis tar flere år å bli medlem, men at hun vil prioritere en raskere prosess for Ukraina.

– Mentalt har vi vært en del av Europa lenge

Ti dager etter Ursula von der Leyens besøk i Ukraina, leverte president Zelensky den formelle EU-søknaden.

– Mentalt har folket vårt vært en del av Europa lenge, sa Zelensky.

Søknaden er det første steget på veien til et EU-medlemskap.

Den ukrainske presidenten møtte EU-utsending Matti Maasikas 18. april og overleverte to bind med svar på spørsmål om EU-medlemskap.

Ukrainas stabssjef, Andrij Jermak, sier Ukraina håper å få kandidatstatus etter EU-toppmøtet i juni.

– Etter det bør forhandlingene om opptak begynne, og den prosessen bør akselereres. Ukraina kommer til å bli en del av EU, sier Jermak.

Volodymyr Zelenskyj og EU-utsending Matti Maasikas under overrekkelsen av Eu-søknad. Foto: AA/ABACA / Abaca

At Ukraina blir EU-medlem har vært kilde til russisk frustrasjon i flere år.

Men etter at Russland invaderte Ukraina 24. februar, har landet trappet opp innsatsen for å få EU-medlemskap.

Prosessen tar vanligvis flere år, men Zelenskyj har flere ganger bedt om at den framskyndes, noe von der Leyen støtter.