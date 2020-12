EU om brexit: Vi vil strekke oss

Samtalene har tydeligvis ført de to litt nærmere hverandre.

Det ble nemlig klart at EU og Storbritannia fortsetter forhandlingene om brexit.

– Vi vil gå den ekstra milen for å få på plass en avtale, sier EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen etter å ha snakket med Storbritannias statsminister på telefonen. Hun sier de mener det ansvarlige vil være å fortsette samtalene.

– Våre forhandlere har jobbet natt og dag de siste dagene for å få på plass en avtale. Til tross for slitasjen med å jobbe med dette over lang tid og for at flere tidsfrister er brutt, så mener vi at vi må strekke oss, sier von der Leyen.

Tre uker igjen

Med mindre enn tre uker igjen til britenes overgangsperiode med EU utløper, så fortsetter dermed forhandlingene med Brussel om en avtale som skal regulere handel og en rekke andre forhold.

De hadde gitt seg selv frist til i dag med å bli enige. Nå blir den forlenget.

– Jeg kan ikke stenge døra for den muligheten, sa utenriksminister Dominic Raab til Sky News tidligere i dag. Samtidig som han innrømmer at det fortsatt er en lang vei å gå før en avtale med EU foreligger.

– Dersom man har oppnådd enighet om 99 prosent av de gjenværende spørsmålene, kan man ikke la noe være uprøvd. Men jeg tror lista ligger høyt for dette, sier han.

Køer og marinefartøyer

Mange briter forbereder seg på at det ikke blir noen avtale. I går ble det kjent at de har beordret marinen sin til den engelske kanal for å passe på sine egne fiskeriressurser.

Samtidig så har køer med lastebiler de siste ukene preget begge sider av kanalen. Mange butikker hamstrer nå varer, før dagens EU-avtale utløpet.