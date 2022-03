I talen sammenlignet Boris Johnson Ukrainas forsvarskamp mot Russland med at det britiske folk stemte for å forlate EU.

– Jeg vet at det er instinktet til folket i vårt land, som for folket i Ukraina, å velge frihet, hver gang. Jeg kan gi dere flere eksempler fra nyere tid, sa Johnson.

I talen la Johnson vekt på britenes ønske om frihet og det å velge sin egen vei.

– Da en så stor del av det britiske folk stemte for Brexit, var det ikke fordi de var fiendtlig innstilt til utlendinger, sa statsministeren.

– Det er fordi de hadde ønske om å være fri, for å gjøre ting annerledes og for at dette landet kan styre seg selv, sa Johnson.

– Sinnssyk sammenligning

Reaksjonene lar ikke vente på seg etter statsministerens tale til det konservative partiets vårkonferanse i Blackpool lørdag kveld.

Tidligere EU-president Donald Tusk er fornærmet etter uttalelsene til Boris Johnson. Han var sentral i prosessen da Storbritannia forlot EU. Foto: Francois Mori / AP

Tidligere EU-president Donald Tusk beskriver sammenligningen som en fornærmelse.

– Boris, dine ord fornærmer ukrainerne, britene og sunn fornuft, sier Tusk.

Guy Verhofstadt som var EU-parlamentets sjefforhandler sier at sammenligningen er «sinnssyk».

Britiske politikere reagerer også, skriver BBC. Lederen av Det liberal demokratiske partiet, Sir Ed, beskriver statsministeren som «en nasjonal ydmykelse».

– Usmakelig

Leder av Det skotske nasjonalistpartiet (SNP), Ian Blackford, sier statsministerens uttalelser var «krasse og usmakelige».

Kritikk også fra statsministerens partifeller. Gavin Barwell var stabssjef i regjeringen til Theresa May. Foto: TOLGA AKMEN / AFP

Kritikken kommer også fra hans egne partifeller i Det konservative partiet.

Lord Barwell var stabssjef i regjeringen til Theresa May og er ironisk i sin reaksjon.

– Ser vi bort ifra at det å stemme i et fritt og rettferdig valg ikke kan sammenlignes med det å risikere livet i å forsvare landet ditt mot en invasjon, – og ser vi bort ifra det faktum at ukrainere sloss for frihet for å kunne søke medlemskap i EU, – så treffer sammenligningen blink.

Oligark-venner

Det er ikke bare Johnsons tale til partiet sitt lørdag som vekker reaksjoner.

Statsministerens vennskap til russiske oligarker skaper også turbulens i den britiske regjeringen etter Russlands invasjon av nabolandet Ukraina.

Regjeringen har iverksatt en hasteprosess som skal hindre at russiske oligarker bruker Storbritannia til å hvitvaske penger tjent på ulovlig vis.

Statsminister Boris Johnson sier at «det er ingen plass for skitne penger» i Storbritannia.

– De som støtter Putin, er blitt varslet. Det vil ikke være noe sted de kan gjemme penger som er tjent på urettmessig vis, sier han.

Men Johnson blir innhentet av fortiden.

Statsministerens vennskap til oligarker trekkes fram som svært problematisk. Dette er Evgeny Lebedev som skal ha blitt adlet av dronningen etter påtrykk fra Boris Johnson. Foto: ALASTAIR GRANT / AP

The Sunday Times er blant avisene som skriver om statsministerens tette bånd til Evgeny Lebedev, sønn av oligarken og tidligere KGB-spion Alexander Lebedev.

Oligark ble adlet

Boris Johnson skal ha påvirket dronningen til å adle vennen sin, i juli 2020.

Ifølge The Sunday Times skal sikkerhetstjenesten MI5 og etterretningstjenesten MI6 ha advart mot en adling. Boris Johnson skal ikke ha tatt hensyn til advarslene, skriver den britiske storavisen.

Etter adlingen er Evgeny Lebedev blitt til Lord Lebedev. Dermed har han sete i overhuset i Parlamentet, House of Lords, på livstid.

Statsministerens egne partifeller er også blant kritikerne, skriver BBC.

Sir Bernard Jenkin sier til den britiske kringkasteren at han «har vanskelig for å tro» at Johnson ba dronningen adle Lebedev.

Jenkin leder komiteen i parlamentet som har ansvar for samarbeid på tvers, kalt «The Liasion Commitee».

Ikke bare Johnsons vennskap er problematisk når det gjelder oligarker i Storbritannia.

Britiske medier, inkludert The Sunday Times, minner om at Det konservative partiet er anklaget for å ha tatt imot store summer fra styrtrike russere.