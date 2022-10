EU-landa inngår energiavtale utan pristak på gass

EU-landa er ikkje einige om noko pristak på gass, men til gjengjeld er dei samde om at EU-kommisjonen skal leggje fram eit forslag til naudbrems som kan brukast viss det blir stor prisutvikling på gassbørsen TTF.

Det opplyste von der Leyen på eit pressemøte i Brussel i natt.

Ho seier samtidig at EU-landa er einige om felles innkjøp av gass og deling av gass, dersom det oppstår gassmangel i EU.

Like før pressekonferansen kunngjorde EU-president Charles Michel at landa var blitt samde om å «jobbe med tiltak om kan avgrense energiprisane for hushald og næringsliv», skreiv han på Twitter.

– Samhald og solidaritet har sigra, skriv han, utan å nemne konkret kva semja inneber.

EU-president Charles Michel kunngjorde natt til fredag at EU-landa er einige om tiltak for å handtere energiprisane. Foto: Geert Vanden Wijngaert / AP

EUs leiarar hadde då sete samla til toppmøte sidan torsdag for å prøve å finne ei løysing på Europas energikrise.

I sentrum sto kravet frå ei rekkje EU-land om å innføre eit pristak på gass.

Det har Tyskland lenge stritta imot, men landet har møtt sterk motstand, mellom anna frå Frankrike.

Også Italia har pressa på for eit pristak.

Internt i EU har det bygd seg opp irritasjon over Tysklands planar om å bruke 2000 milliardar kroner på å subsidiere gassforbruket internt i landet.